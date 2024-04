Adriana Barrientos revela fuerte episodio de acoso en Mega: «Era mi primera experiencia»

En medio de las acusaciones en contra del vocalista de Glup! Por acoso sexual contra Melina Noto, es que Adriana Barrientos quiso contar la horrible experiencia que vivió cuando recién estaba comenzando con su carrera en televisión.

Resulta que la panelista de Zona de Estrellas, reveló que a comienzos del 2000, un director de Mega la acoso sexualmente luego de participar en un casting. «Durante mucho tiempo estuve con esa tranca. Fue tan chocante lo que me pasó…».

Siguiendo por esta línea, Adriana Barrientos mencionó en el espacio de Zona Latina que «me pasó una cosa espantosa. Me acuerdo que estaba haciendo un casting para leer el tiempo, que en ese entonces estaba Eduardo Fuentes».

«El director, que era un director del tiempo de Mega, no recuerdo el nombre, pero guatón, chico, gordo. Por si me estás viendo, un día me voy a acordar de tu nombre y te voy a salir a funar en las redes sociales, como debí haberlo hecho», continuó.

La incómoda situación que vivió Adriana Barrientos

Tras esto, Adriana Barrientos agregó: «Y ese gallo me dice ‘quiero hablar un ratito contigo, ven a mi auto’. Yo tenía 23 años, recién había salido de la Escuela Militar. Era mi primera experiencia en televisión. Me mete al auto y yo veo que Eduardo Fuentes se va, porque él hacía el tema del tiempo y se retiraba».

«Me llama al auto, yo voy, ‘siéntate, conversemos’… ¿Me creerás tú que el gallo se me ha tirado encima? ‘¿Quieres quedarte tú con el puesto para leer el tiempo?’. Y el gallo se me abalanza encima, asqueroso, a besarme, en los estacionamientos de Mega», sigue su relato.

«Yo le digo ‘¡¿pero cómo se te ocurre!?’. Gracias a Dios siempre he sabido defenderme muy bien y con un genio de la cresta. Le pego un tremendo empujón al gallo. Nunca me imaginé esto. Era casi como el productor que te iba a llevar para la casa, no sé. Y salgo corriendo, llego a Vicuña Mackenna, me tomo un taxi y me voy a mi casa».

Por último, la también influencer afirmó que en ese momento «lloraba. Obviamente, no quedé para leer el tiempo en Mega. Lloraba. Y durante mucho tiempo estuve con esa tranca. Fue tan chocante lo que me pasó, que ni siquiera recuerdo el nombre del gallo. El otro día le pregunté a Eduardo Fuentes si se acordaba y se acordaba del tipo, pero tampoco del nombre».