Faloon Larraguibel se confesó tras duro episodio de violencia intrafamiliar: «Me dejé mucho de lado»

Este jueves, Faloon Larraguibel sorprendió con sus confesiones en ¿Ganar o Servir?, luego de que conversara con el nuevo participante, Austin Palao, sobre la violencia intrafamiliar que sufrió y los motivos que la llevaron a sumarse al reality.

«Desde el año pasado he pasado un período súper duro, primero con un choque donde casi me maté, y después con mi exmarido. Por eso dije ‘necesito salir y ser yo'», comenzó relatando la exanimadora de Zona Latina.

La honesta confesión de Faloon Larraguibel

Siguiendo por esta línea, Faloon Larraguibel afirmó: «Yo decía: ‘¿qué va a pensar la gente de mí si me ven en un bar tomando con amigas teniendo tres hijos?’. Me perdí, no era mujer, no era Faloon, era mamá».

«Me dejé mucho de lado, estaba preocupada de muchas otras personas y me dejé al final. A eso vine en verdad, a estar un poco desconectada, tranquila, a pensar y reflexionar todo lo que ha pasado, porque fueron una cosa tras otra», continuó la chiquilla.

Por último, le confesó a su compañero de encierro que «estoy viviendo un día a la vez y cagada de miedo».

Hay que recordar que previo a su ingreso a ¿Ganar o Servir?, Faloon Larraguibel estuvo en el centro de la noticia, luego de que se diera a conocer que fue víctima de violencia familiar por parte de su exmarido, Jean Paul Pineda, quien la golpeó en varias ocasiones en distintas partes del cuerpo.

En su regreso a la televisión tras el fuerte ataque, la comunicadora señaló que «han sido días súper duros, tratando de apoyarme en mi familia. Ellos simplemente han estado, más que preguntar. Al final, ¿para qué hablar de hechos, si ya se sabe todo lo que pasé?».

Además de admitir: «A una mujer golpeada le da vergüenza hablarlo, cosa que no debería ser así, porque yo no fui la culpable».