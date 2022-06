«Que vergüenza»: Ex-candidata a Constituyente se hace viral con desubicado comentario

Hay veces que hay comentarios tan desubicados que terminan provocando la furia de las personas que las leen o escuchan. Y es que sin duda hay personas sin tacto, que no respetan los derechos de otras; poniendo su comodidad por delante descaradamente.

Tal es el caso de una ex candidata a Constituyente, quien protagonizó vergonzosos titulares recientemente. Estamos hablando de Paola Berlín, quien se ganó las burlas de los cibernautas luego de lanzar un descarado comentario tras visitar un mall capitalino.

Todo, luego de que la abogada reclamara porque una de las tiendas a las que se dirigía estaba cerrada; con un cartel en la entrada que decía «en hora de colación».

En esa línea, la leguleya afirmó: «¿Qué onda Parque Arauco? Es el nuevo Chile, ¡una vergüenza cómo retrocedemos! Y obvio que yo necesito cambiar algo en esa tienda, y estoy esperando hace 40 minutos«.

Los memes que dejó el desubicado comentario

De inmediato, los cibernautas llenaron la publicación de Berlín con memes que apuntaban a lo desclasado de las palabras de la ex-candidata a constituyente. Acá te dejamos los mejores:

Próximamente en Netflix Se viene la serie dramática “ Parque Arauco “ pic.twitter.com/W0CekVsZZG — Champurria y Viejo (@LalercioAlexis) June 28, 2022

Qué vergüenza que haya gente que escriba esto en una red social. Una de las pegas más esclavizantes son los malls -mi mamá trabajó 20 años allí- y seguramente hoy feriado el/la vendedora estaba sola y tenía que salir a comer. Un derecho básico. No puedes enojarte por eso. pic.twitter.com/I8qaQosqNg — Rodrigo Munizaga (@rmunizagav) June 28, 2022

Pero eso no fue todo, porque según reportó La Cuarta, Berlín se defendió escribiendo: «Si ustedes siempre van a hacer la interpretación que supone que la que está al frente es tarada (no entiende 3 palabras sencillas en castellano) o es una sicópata esclavista (porque no le reconoce derecho a alguien a alimentarse) el problema es más bien de ustedes. Eso. Buena semana corta».