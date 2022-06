¿Qué pasó? Rocío Marengo al final no se casa con su pololo

Hace unos días, te contamos que Rocío Marengo iba a pisar el palito con Eduardo Fort, su pareja de nueve años. Esto luego de que en un programa che revelaran que le habían propuesto matrimonio tras el difícil momento que vivió.

«Ocurrió en un evento ayer a la noche. Él ya se lo cuenta a todos sus amigos. Tienen ganas de que sea en noviembre o principios de año» indicó la periodista Pía Show, en el espacio de farándula El Ejército, en LAM.

Pero al parecer, Rocío Marengo habría cambiado de parecer; esto de acuerdo a los nuevos antecedentes que entregaron en el mismo programa de televisión, en el espacio a cargo de Ángel de Brito.

¿Qué pasó con el casorio de Rocío Marengo?

La cosa es que, justo en medio de los rumores de propuesta de matrimonio, la modelo argentina habría dicho inicialmente que si, pero ahora aseguró que no se casará.

«Me dijo Rocío Marengo hoy que no se casa. Me dijo: ‘Sí, me propusieron casamiento, pero yo no me caso’» contó el animador, quien se encargó de actualizar la noticia.

Según de Brito, su decisión se debe a que la chiquilla estaría priorizando su carrera televisiva. Así que el conductor dio a conocer las palabras que le entregó. «‘Cuando me calme un poco, voy a salir a hablar de todo. Uno por uno me voy a encargar de todos’, me dijo. Además, está próxima a comenzar un programa nuevo, por lo que no quiere involucrarse en ningún problema mediático».

Hay que recordar que por estos días, Rocío Marengo, está pasando por un complicado momento, luego de que contara que había fallado el tratamiento que había realizado para intentar quedar embarazada por su cuenta.

«Prefiero enfrentar la situación y contarlo yo por única vez. No hay bebé en camino» confesó.