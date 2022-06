Priscilla Vargas se confesará sobre la discriminación que vivió al inicio de su carrera

La noche de este domingo se estrena un nuevo capítulo de “De tú a tú” programa donde Martín Cárcamo conversará con la periodista Priscilla Vargas, quien en marzo de este año se integró a la pantalla de Canal 13 para conducir “Aquí somos todos”.

Esta entrevista que comenzará en la estación, lugar de trabajo de ambos, y donde la conductora no solo invitará a Martín a su casa, sino que lo llevará en moto, invitación que sorprenderá al animador, sin embargo, confiará en la conducción de su compañera, luego que ella le asegura que nunca se ha caído en moto.

En “De tú a tú” Priscilla Vargas contará sobre su infancia, hablará de la importancia de la familia en su vida, el apoyo de su madre y hermanas, familia que tiene una gran presencia femenina, con cuatro hermanas mujeres y cinco nietas. Además, conversará sobre el amor, su salida de Mega, el cariño que siente de la gente y sus inicios en la televisión.

Con relación a sus primeros años como periodista, la conductora de “Aquí somos todos”, desclasificará la fuerte discriminación que sufrió en los inicios de su carrera en televisión, por ser de San Bernardo y por su nombre.

Vargas confesó que «en algún minuto me crucé con personas que me la pusieron más difícil… en algún minuto yo le pregunto al productor porque yo no puedo salir a hacer móvil… y me dice ‘lo que pasa es que no te quieren porque te llamas Priscilla’… me acuerdo que me voy y me estacioné en una calle para llorar», añadiendo que esos primeros años fueron muy duros.

Priscilla Vargas y su cambio a Canal 13

Hace unas semanas te contamos que comenzó a correr el rumor de que la animadora estaría arrepentida de dejar su rol de lectora de noticias en Mega, para llegar a Canal 13 a hacerse cargo de ‘Aquí Somos Todos’; esto por los resultados que tendría el programa al aire.

A raíz de esto, la propia Priscilla Vargas recurrió a sus redes sociales para aclarar el tema. «Cuando me cambié a Canal 13 asumí un desafío, como implica todo cambio de trabajo, y siento que el desafío que asumí valió la pena».

«No logro entender es cómo un grupo de personas, a quienes no conozco, ‘suponen’ que no estoy contenta, sin haber hablado nunca conmigo» agregó.