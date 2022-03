Junior Playboy se agarra con Nano Calderón por redes: «Pobre y triste hue…»

Una particular polémica se desató en el mundo de la farándula, esto luego de que Raquel Argandoña pelara sin filtro la nueva faceta de vidente de Junior Playboy. «No le da vergüenza verse» señaló la animadora junto con agregar que «no puede estar cuerdo».

Obviamente que el ex chico reality no dudó en contestar a través de redes sociales, apuntando incluso a su retoño. «Este video va para la señora Raquel Argandoña. Cuando alguien trata de burlarse de Junior Playboy, se está burlando de Chile entero» comenzó escribiendo.

«Debe tener cuidado con lo que dice, si comenta que no estoy en mi sano juicio, de que algo no está bien, de que a lo mejor no es normal… Antes de preocuparse de mi o de mis cosas, preocúpese de su hijito, porque ahí yo no veo sana la cosa…» continuó.

Siguiendo por esta línea, Junior Playboy agregó: «Me extraña que hable así de un muchacho que puede ser su hijo. Usted debe medir su vocabulario. Preocúpese de su hijo, aléjelo de todos los corta cartones que anden por ahí. El que realmente necesita su ayuda es Nano Calderón, con nombre y apellido (…) Lo único que sirve es para ser el muñeco de ‘Chucky’. Intérnelo y cuídelo de esta sociedad».

La respuesta de Nano Calderón

Tras esto, el propio Nano Calderón salió a responder en los comentarios y no se guardó nada. «Si tienes algo que decirme, te invito a hacerte hombre y decírmelo a la cara en vez de andar hablándole mal a una mamá de su hijo».

«Bien viejo estay para nunca haber logrado algo. Sigue regalando risa, que el papel de payaso es lo único que vas a lograr en la vida. Pobre y triste hue…» agregó sin filtro el retoño de Raquel Argandoña.

Momentos después Junior Playboy no dudó en responderle e incluso sacó su veta de vidente. «Debes estar en la cárcel. Eres un peligro, te lo digo en serio, noto amplio desequilibrio mental en sus acciones, las cartas hablan…».

«Estamos claros, el perro chico necesita pantalla para seguir viviendo de su papel de payaso. No le vas a pedir que trabaje a este hue…» cerró Nano Calderón.