«450 lucas»: La polémica tarifa que Naya Fácil cobraría por entrar a un concurso

Sin duda, una de las influencers más populares del último tiempo es Naya Fácil. Y es que ha pesar de que ha vendido muchas de sus cuentas de Instagram; en la que está usando actualmente tiene más de 600 mil seguidores.

A través de esta, día a día, cuenta sus aventuras y desventuras. Es a través de la red social que comparte hechos de su vida, como la adopción de su nueva mascota; o su asistencia al último concierto de Pailita.

Sin embargo, la chiquilla volvió a la palestra con una nueva polémica. Todo, relacionado con las promociones que Naya Fácil realiza a través de sus redes sociales. Recordemos que la influencer frecuentemente es contactada por emprendedores que quieren dar a conocer sus emprendimientos.

La polémica tarifa

Hace poco Naya Fácil publicó un concurso dedicado a emprendedores; asegurando que quienes participen podrán ganar «un mínimo de 40 mil seguidores full activos».

Por otra parte, la influencer prometió un gran premio sorpresa que «es confidencial». Al menos, esta información es la que la influencer comparte a sus seguidores a través de mensajes directos.

Pero lo que causó extrañeza y molestia entre sus seguidores; es la cantidad de dinero que Naya Fácil está pidiendo para entrar al concurso. «Mira el valor para ingresar al sorteo sería de 450 mil pesos, es lo único que se cancela para el ingreso«, afirma la influencer a través de mensajes, según reportó La Cuarta.

Naya Fácil y sus clases de manejo

En los últimos días, Naya Fácil ha estado más feliz que nunca, ya que tras una larga espera, finalmente recibió su auto, al que llamó como «Facilón» y que de inmediato mostró a su casi millón de seguidores en Instagram.

Por medio de sus historias, se confesó por la frustración que le genera el tema, ya que a pesar de haberlo intentado en otras ocasiones, no ha conseguido rendir el examen de manejo con éxito. «Me da lata igual ser tan mensa, de verdad que genial la gente inteligente o que aprende rápido, de verdad me gustaría ser así».

Junto con esto, Naya Fácil admitió que «Pero yo siempre fui de aprendizaje lento, mucha gente cree que yo me hago, pero realmente soy así». Además de compartir una especial reflexión: «Igual quizás por eso nunca estudié, uno tiene las lucas para estudiar ahora pero yo sé que no me iría bien».

Para cerrar, la popular influencer aseguró que como sea va a conseguir pasarlo, en especial por los «malos ratos» que ha vivido con conductores de aplicación. «Si voy a aprender a manejar es por necesidad, no por gusto» y «Ya que ustedes saben toda la rabia que paso con las aplicaciones».