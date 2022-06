Naya Fácil recibe citación tras polémico video en iglesia de Caldera

Parece que las polémicas no dejan de lado a Naya Fácil; pues hace solo unos días la chiquilla se convirtió en tendencia luego de caer en una fake news sobre la nueva Constitución y afirmar que estaba pensando en votar Rechazo. Comentarios que al poco tiempo salió a aclarar.

Aunque ahora la influencer vuelve a la palestra por una particular situación que volvió a su vida después de tres años. Resulta que durante la tarde de este viernes, compartió una serie de historias de Instagram, revelando que le había llegado una citación desde Caldera.

«La alcaldesa no sé si me demandó o que wea, pero me llegó este papel de Caldera, de Copiapó, parece que voy a tener que ir a la fiscalía y yo con cada wea que salgo» comenzó señalando Naya Fácil en el registro.

Siguiendo por esta línea, la chiquilla comenzó a resumir el texto, revelando que se trataba de un incidente de años atrás relacionado con el patrimonio. «Sale hasta el abogado que me designaron, la media cuestión chiquillos, les digo al tiro que yo no tengo tiempo pa’ andar así, si me quieren hacer lo que sea».

Posteriormente, Naya Fácil compartió una foto en la que escribió: «Seguro voy a ir a Fiscalía, estos políticos no se cansan de sacar multas para el bolsillo de ellos. Jajajajaj no estoy niai con ir ni nada, que les quede claro, están acostumbrados a sacarle las lucas a la gente. Yo no soy del sistema. Soy antisistema».

¿Qué hizo Naya Fácil para recibir la citación?

Al momento de recibir la citación, la influencer no recordaba muy bien el polémico video que la tuvo en el centro de la noticia. La cosa es que en 2019, previo a que explotara su popularidad, se viralizó un video donde aparecía desnudándose en una iglesia de Caldera.

«La más fácil en la iglesia, amén!», escribió Naya para acompañar el registro desde la iglesia San Vicente de Paul, donde aparece mostrando los pechos e incluso bajándose los pantalones.

A raíz de esto, según consigna radio Concierto, la alcaldesa de Caldera, Brunilda González, reaccionó indignada. «Ofende la fe de ciudadanos religiosos, pero además, se alejan de cualquier manifestación cultural acorde al patrimonio material arquitectónico».

En su momento, Naya Fácil se defendió, afirmando que «Están inventando muchas cosas, como que lo hice riéndome de los católicos. En ningún momento grité contra los católicos, ni quebré algo. Lo único que hice fue mostrar el cuerpo que el señor Jesús me dio».