¿Y el matrimonio? Pamela Díaz asegura que Félix Ureta estaría coqueteando con otra mujer

Pamela Díaz responde el cahuín

Tras la incómoda revelación, «La Fiera» sacó sus garras y fue directamente a la yugular de Raquel Argandoña. En esa línea, Pamela Díaz comenzó afirmando: «Primero quiero decir que yo no soy amiga de Raquel. Segundo, ella no sabe de mi vida privada (…) Somos buenas conocidas y fuimos compañeras de trabajo, cuando estábamos en Las Indomables».

Díaz también aseguró estar molesta luego de que Argandoña hablara sobre su ex Rodrigo Wainraight; quien actualmente se encuentra casado con Dominique Gallego. «No a lugar. Es como si yo me pusiera a hablar de las personas que se agarró la Raquel, tendría que tener una lista gigante y no voy a andar hablando tonteras», añadió «La Fiera», según reportó La Cuarta.

«¿Sabes qué me pasa con la Raca? Que a veces es bien desubicada. Primero que me pregunte si es verdad lo que dice, porque nunca lo ha hecho«, agregó Díaz.

Pero eso no es todo, porque Pamela Díaz lanzó su propio proyectil; revelando un secreto del acutal novio de Raquel, Félix Ureta.

«Yo le diría que no se case, porque tengo una amiga a la que le escribe. No -es por amistad-. También es rico ida y vuelta, si se supone que nos gusta la TV. Vamos con otro tema. Si me molestan, yo lo acepto, pero también tienes que recibir de vuelta. Y esto, como dice ella, es sin llorar», cerró Díaz.