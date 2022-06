«Las patitas»: La pelea entre Belén Mora y Cuchillo Eyzaguirre por Cristián de la Fuente

Sin duda, una de las figuras más polémicas del último tiempo es Cristián de la Fuente. Sus frases en el programa «Sin Filtros», siguen causando repercusiones; ya que muchos lo acusan de ser un privilegiado.

A pesar de esto, él se defendió y argumentó que es el hijo del amante de su papá y aseguró que ha trabajado mucho. Luego, dijo que “hay gente que no tiene las cosas que quiere, pero quieren que se las regalen“; y tras ello, las críticas no pararon de llegar.

Belén Mora critica a de la Fuente

Después de sus dichos en el programa conducido por Gonzalo Feito, el actor se convirtió en trending topic debido a la gran cantidad de tweet en la que lo cuestionaban. E incluso, más de uno filtró que el modelo estudió en The Grange School.

Ante esto, Belén Mora apareció para rematarlo con un: “El privilegio de creer que no tienes privilegios“.

El Cuchillo Eyzaguirre sale a la defensa del actor

Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta “Cuchillo” Eyzaguirre saltara a defender al cuestionado Cristián de la Fuente. Y a su manera, el ex panelista de CQC aprovechó de referirse en duros términos contra Belén Mora.

En un video que compartió a través de Instagram, el periodista afirmó apuntando a Belén Mora: «Le tienen miedo a las ideas. ¿Y saben por qué le tiene miedo a las ideas? Porque su ideas son malas. Porque si no es por ‘Pinochet, y los ricos, y los privilegios y a quién le ganaste vos como actor’ (…) Besos, especialmente para ti, Belencita y Ale«.

Luego de eso, Eyzaguirre compartió una foto de Belén Mora atendiéndose en la Clínica Alemana. Todo con la intención de dejar a la actriz como una «hipócrita».

“¿Mostramos tus boletas y lo que cobras por tus eventos ? ¿Vas hablar de privilegios ajenos (De la Fuente) desde la Clínica Alemana? Jajaja Las patitas Belencita. Besos. Me da lo mismo tu posición política. Lo que me revienta es el doble discurso que tienen todos ustedes“, interpeló Eyzaguirre, según reportó Radio ADN.

La respuesta de Mora y el ácido comentario del Cuchillo

Sin embargo, la actriz no se quedaría callada y haciendo uso cuenta en Twitter, respondió al ex panelista de CQC y a quienes se sumaron a los cuestionamientos contra ella. “¡Veo que muchos están atacados porque tuve la guagua en la Clínico Alemana! ¡Y no sé de dónde! ¿Es por qué dije que era un privilegio creer que no tienes privilegios? ¿En serio? Yo tengo millones de privilegios ¡Y los reconozco todos! ¡Qué les afecta tanto!“, se defendió Belén Mora.

Y finalmente, Sebastián Eyzaguirre volvería a arremeter. “Disculpas Belencita. ¡No pensé que lo que dijera moviera tanto la aguja! Nanai. Posdata: si te quieres comer el durazno. báncate la pelusita. Ni te metas al barro con los que te quedan XL“, cerró.