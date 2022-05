Yamila Reyna revela que se someterá a complicada operación

A principios de año, Yamila Reyna preocupó a sus seguidores, esto luego de que contara que debía realizarse una cirugía. Pues resulta que la comediante che sufrió la rotura de sus dos implantes mamarios, situación que tenía más que preocupados a sus fanáticos.

Es en este contexto que finalmente la actriz dio a conocer por medio de sus redes sociales que ya había encontrado el doctor que se hará cargo de la delicada operación.

«Al fin puedo contarles!!! Terminó una larga y extenuante búsqueda para mi operación reconstructiva de mamas. No fue fácil ya que es una operación grande debido al rompimiento que existen en ambas mamas» comenzó escribiendo Yamila Reyna en Instagram.

Junto con agregar: «Busqué mucho, escuché, analicé no solo precios (que no es menor) sino también profesionalismo y sobre todo calidad humana, y por eso elegí al @dr.joseluismonardez… Ahora solo queda esperar que llegue la fecha y les iré contando todo, solo me queda por aconsejarles que NO se dejen estar, como lo hice yo».

«Si les duele o molesta algo en alguna de sus mamas, acudan inmediatamente a un profesional. Envíenme todo su amor que lo voy a necesitar 💜 Y aunque no quieras, te lo digo igual @mariela_sotomayor gracias totales, te quiero!», cerró la actriz para acompañar una postal con el médico que estará a cargo de la operación.

El mensaje de Yamila Reyna por el amor propio

Un tiempo atrás, la intérprete compartió una sentida reflexión sobre el amor propio y las propias inseguridades sobre su cuerpo que vivió hasta lograr aceptarse tal como es actualmente.

«Esta soy yo, la que tardó 43 años en aceptar su cuerpo, la que se perdió muchos eventos divertidos de verano por sentir vergüenza de tener un cuerpo con ‘defectos’» comenzó escribiendo Yamila Reyna.

Incluso reveló que durante parte de su vida fue «la que tomó anfetaminas y sufrió bulimia porque tener curvas no era bien visto».

Para cerrar, Yamila les dedicó un sentido mensaje a todas las mujeres: «Nosotras somos las que debemos mostrarles con orgullo que hay que quererse con celulitis, con estrías, con manchas, con kilos de más, con kilos de menos, enseñarles qué hay que quererse y mucho».