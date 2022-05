«Me tiene bien hasta las we…» Jean Philippe Cretton por la cobertura de su pololeo con Pamela Díaz

Jean Philippe Cretton ha estado en medio de todos los paneles de farándula durante el último tiempo, esto luego de que confirmara que retomó su relación con Pamela Díaz; la cual desde el día uno se vio como lo más comentado.

Es en este contexto que al ser invitado a ‘Pero con Respeto’, el rostro de CHV fue consultado por Julio César Rodríguez sobre esta situación; momento en el que confesó que no ha sido lo ideal para él.

«Me tiene bien hasta las we… la verdad, me tiene bien mosqueado, porque las relaciones de pareja, o las relaciones humanas en general, son bien complejas por lo menos para mi, me resulta complejo establecer relaciones humanas» comenzó señalando Jean Philippe Cretton.

Pero esto no es todo, ya que el animador de ‘Un Minuto Para Ganar’ confesó que en su día a día es más bien una persona solitaria. Aunque sobre todo ha intentado siempre mantener alejada su vida privada de las cámaras, lo que en esta oportunidad no ha logrado.

«Esta es la primera vez que me ha tocado verme enfrentado a la prensa rosa, más farándula, me ha resultado bien complejo de manejar, bien invasivo, que todos opinen y que opinen con una libertad. ¿Qué importa? Esa es la sensación que me da. Me ha resultado difícil de manejar para serte honesto» agregó.

Su relación con Pamela Díaz

Hay que mencionar que en un reciente evento de CHV, Jean Philippe Cretton afirmó que «Lo mejor que tenemos con Pame es que independiente a la relación en sí misma, a lo que pase o no pase, a lo difícil, lo fácil, tenemos una complicidad que trasciende a la misma relación».

Junto con esto, en aquella oportunidad, también se mostró más que impresionado por la cobertura que ha tenido su relación con Pamela Díaz. «Pensé que ya no pasaban esas cosas, como que me sorprendí. Pensé ‘seguimos en el 2010′».