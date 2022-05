Naya Fácil y su noche de carrete: «Estaba angustiada por hacerle»

Como te hemos contado en varias ocasiones, Naya Fácil es más que activa en sus redes sociales; pues la chiquilla se la pasa compartiendo registros en sus cuentas de Instagram, donde habla de su día a día y de los problemas que se enfrenta.

Es en este contexto que durante la noche del viernes, la chiquilla comenzó a subir unas historias en las que se le podía carreteando en unas terrazas de la capital, la cual no había visitado. «Nunca había venido a las Terrazas del 14 y aquí estoy ahora, pasé un ratito así que aquí estoy».

Pero la cosa no termina ahí, ya que al día siguiente afirmó que no recordaba nada de lo ocurrido. «Chiquillos, yo no sé qué pasó anoche» afirmó Naya Fácil, además de mostrar que tenía una herida en la pierna.

Tras esto, la joven confesó que tenía miedo de haber sufrido una recaída. «Ayer quería puro hacerle chiquillos, estaba angustiada por hacerle. Llegué a mi casa para saber si le había hecho y no, no le hice» y agregó: «Me da miedo a veces estar en estas condiciones y hacerle inconscientemente, como recién me salí de esa we…, tengo que controlarme».

Finalmente, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta, Naya Fácil publicó unos videos que le habían enviado, donde se le veía tomando con un grupo de personas; junto con pedir el registro de esa noche con un hombre al que le da un beso.

Naya Fácil y las drogas

El miedo de la influencer por haber sufrido una recaída, viene de una reciente revelación que hizo en redes sociales, en la que confesó que hace un buen tiempo que sufre de una adicción al tusi.

«Me está pasando algo raro… Ahora ya no soy tan borracha, estoy muy metida en la vola del tusi. Para que les voy a mentir, yo no compro, a mí me regalan. Al lado donde llego, me regalan» relató en un video.

Además de señalar que «Si no me salgo yo misma de esta we…, no sé dónde puedo parar. Tengo miedo. Se está volviendo una we… cuática. Mi prioridad se está convirtiendo en salir y consumir, no sé qué pasará conmigo en 4 años».

«Voy a darle un giro a mi vida a costa de lo que sea, pero quiero estar bien. Nunca he sido mucho de hablar de Dios, pero espero esta vez no me abandone, que me proteja de todas esas mierdas que no me harán terminar en nada bueno» cerró Naya Fácil.