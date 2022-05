«No quiero recaer»: Naya Fácil revela que pasó incómodo momento en pleno carrete

Como te lo hemos mencionado, Naya Fácil es una de las influencers más populares de Chilito; la chiquilla que cuenta con casi un millón de seguidores en solo una de sus cuentas de Instagram siempre está compartiendo su día a día e incluso sentidas reflexiones.

Aprovechando la cercanía con sus «facilines», es que recientemente publicó un fuerte descargo tras vivir un incómodo momento en un carrete. Resulta que mientras compartía con el resto, una persona se acercó a ofrecerle tusi, droga que hace tiempo intenta dejar.

«Como bien saben yo ya no le hago al (emojis que hacen referencia a la sustancia ilícita) y en la disco me regalan mucho. Por favor no me ofrezcan más, y si están cerca mío por favor no le hagan delante mío, cada uno hace lo que quiere y respeto demasiado eso» comenzó escribiendo Naya Fácil.

Siguiendo por esta línea, la joven de 24 años fue enfática en afirmar que «también me gustaría que me respetaran eso, ayer una niña se molestó conmigo porque no le quise recibir un palazo, y me dio lata».

Naya Fácil agradece a sus cercanos

«No saben cuánta fuerza de voluntad he tenido para ver tan cerca mío, lo que no quiero hacer, he dicho que no todas las veces y no he recaído y no quiero recaer, no quiero estar en ese mundo, agradezco también a mis amigos que me han cuidado de no ver nada de eso, siempre qué pasa eso me buscan conversa o cualquier otra cosa» agregó Naya Fácil.

Además, señaló que «incluso ellos mismos han pedido a gente que carretea cerca mío que no le hagan frente mío o cuando me ofrecen. Ellos dicen la Naya no le hace. De verdad muchas gracias a mis cercanos por ayudarme a carretear sin esas cosas en mi cuerpa. No recaeré porque no me fallaré y no les fallaré, gracias».