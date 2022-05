Naya Fácil se lanza con todo contra Boric: «Confié en ti, por favor cuídanos»

Durante la época de elecciones presidenciales, Naya Fácil estuvo más que presente haciendo campaña por Gabriel Boric. Pero ahora la chiquilla no tuvo filtro al momento de referirse al desempeño que ha tenido el Presidente en los últimos dos meses.

Es en este contexto que la polémica influencer se contactó con sus seguidores a través de las historias de Instagram, donde les preguntó si acaso «¿Ustedes creen que Chile va a terminar como Venezuela?».

A raíz de todas las respuestas que recibió, Naya Fácil compartió un video en el que muestra que le mandó un mensaje por interno a Gabriel Boric, donde le hace una especial petición.

«Hola, soy Nayafacil, por favor que Chile no termine como Venezuela, yo te hice campaña, confié en ti, por favor cuídanos. No me gustaría irme a otro país, haz las cosas bien y piensa en nosotros, la gente del pueblo. Muchas gracias. Ah, me gusta tu barba» escribió.

Tras esto, continuó señalando los motivos por los cuales le envió el mensaje al mandatario. «Lo siento chiquillos, no me aguanté. Le mandé un mensaje al Presidente, tenía que hacerlo».

«Qué se cree este del Gabriel Boric, que uno qué. ¿Que me subí a un árbol por las puras? Arriesgué mi vida prácticamente, para que este loco después nos ande trayendo así. No. Todos confiamos en él y no nos puede defraudar» agregó Naya Fácil.

Finalmente, la chiquilla no se guardó nada y aseguró que «Yo debería postularme».

Naya Fácil y su adicción al tusi

Hay que mencionar que recientemente la influencer nacional estuvo en el centro de la noticia, luego de que confesara que lleva un largo tiempo conviviendo con una complicada adicción a la cocaína rosa, también llamada Tusi.

«Últimamente llevo saliendo caleta, y no sé. El otro día estuve sacando la cuenta de cuánto tiempo le hago al tusi, y le hago hace más o menos dos años ya» comenzó relatando.

Junto con lo que Naya Fácil agregó: «Me está pasando algo raro… Ahora ya no soy tan borracha, estoy muy metida en la vola del tusi. Para que les voy a mentir, yo no compro, a mí me regalan. Al lado donde llego, me regalan».