Laura Prieto saca aplausos con destapadas fotitos en lencería

No cabe duda que Laura Prieto es más que activa en su cuenta de Instagram, pues con más de 930 mil seguidores, la chiquilla siempre está compartiendo todo tipo de registros en los que se luce ligera de ropa, además de contar sus próximos proyectos laborales.

Es en este contexto que durante los últimos días, la uruguaya sorprendió a su público al compartir unas coquetas fotitos en lencería que se tomó un tiempo atrás en un hotel capitalino. Pero esto no es todo, ya que aprovechó de enviar un sentido mensaje sobre el amor propio.

«Que si estás gorda o flaca. Con estrías, celulitis. Que si sales muy maracxxx o muy santa. Histérica, enojona o alegre o sumisa. Sé la persona que mejor te caiga a ti! Deja de pensar en los demás, vive para ti!», comenzó escribiendo Laura Prieto en una de las postales.

Junto con lo que agregó: «Es con la única persona que vivirás tu vida entera. Así que no te traiciones a ti por hacer feliz a los demás!! Enjoy the ride 🖤 Sorry la filosofía barata pero es verdad».

En otra de las fotos que subió Laura Prieto, compartió un mensaje mucho más corto, pues solamente escribió: «Tiempo de descansar🖤 Lo necesito🌹».

Puros piropos para Laura Prieto

La ex Calle 7 acumuló casi 100 mil me gusta entre ambas publicaciones, además de decenas de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en recordarle lo regia que se ve e incluso agradecerle por los mensajes que comparte día a día.

«Cosita bien hecha»; «Te amooo full»; «te pasas lo hermosa que eres Laura»; «Que mujer más guapa»; «Siempre bellísima»; «Hermosa me gustas como eres una hermosa y bella mujer»; «Se la bella mujer que eres y adiós estereotipos» y «Bella por dentro y por fuera» es parte de lo que le escribieron.