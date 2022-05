Patricia Maldonado por el caso de Rodrigo Herrera: «Tiene que ser muy mala clase»

Rodrigo Herrera ha estado en medio de la noticia durante los últimos días, esto luego de que su exesposa contará en un programa de TV español, que el fin de su relación se debió a que lo encontró con otro hombre en la cama.

A raíz de esta situación, el periodista confirmó que se querelló en contra de Denisse Flores por injurias graves. Y frente a toda la polémica, ahora Patricia Maldonado salió a dar su opinión sobre el tema; pues ambos compartieron panel en Mucho Gusto.

Para comenzar, la opinóloga señaló que «yo mal no podría hablar de alguien que jamás… nunca tuvimos un roce político, al contrario, siempre fue una muy buena comunicación. Yo voy a lo siguiente: ¿Qué le pasa a los seres humanos que cuando se separan quedan pegados? Es terrible, realmente».

«¿Qué pasa cuando una mujer huev… y huev…? Y ahora lo más común es que una mujer diga ‘si poh, yo lo pillé con un hue… acostado y por eso me separé’. Yo ya lo he escuchado no de una, sino de muchas. Y algunas dicen ‘no me importa, me lo cago igual’. ¿Cuál es la idea?», afirmó Patricia Maldonado en Las Indomables.

Patricia Maldonado y el caso Rodrigo Herrera

Tras esto, la también cantante señaló que «hace mucho tiempo atrás se viralizó el video de un tipo que le gritaba a una mujer en la entrada de un edificio y todos se le vinieron en contra porque el tipo gritaba ‘te voy a matar’. Entonces, toda la gente decía ‘qué espanto’. Y resulta de que, por esas cosas de la vida, yo conocí a una amiga de esta mujer».

«Me dice ‘oye, te digo algo, aquí este gallo pagó platos rotos, porque de verdad era pa’ matarla. La hueo… loca’ (…) oye, cualquiera saca de quicio» continuó.

Mientras que con relación a la denuncia en contra de Rodrigo Herrera, Patricia Maldonado indicó que «tiene que ser muy mala clase una persona para inventar algo así».

«Yo conozco la historia de ese matrimonio. Conozco la historia completa de ese matrimonio, por eso que es lamentable. No tengo idea de la intimidad, pero cuando ventilas esas cosas eres muy mala clase. Ya seas hombre o mujer» cerró sus comentarios.