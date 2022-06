¿Cuáles son las canciones más populares para los casorios en Chile?

Ya pasados más de dos años desde la pandemia, la gente finalmente está volviendo a hacer carretes como corresponde. Así es como las campanas de boda suenan y suenan y suenan. Por lo que el 2022 parece estar destinado a ser uno de los años con más matrimonios programados.

Está de más decir que las celebraciones de bodas no serían lo mismo sin las canciones correctas. En Spotify, hay más de 14,8 millones de playlists generadas por usuarios relacionadas con bodas en todo el mundo. Además, el contenido relacionado con bodas en Spotify se ha disparado recientemente, con un aumento del 620 % en las reproducciones de la playlist “Country Wedding” de Spotify y un aumento de casi el 150 % en las reproducciones de la playlist “Wedding Songs” de Spotify.

De esta forma que, para celebrar la temporada de bodas, Spotify está renovando su hub global “Wedding Season” y se está asociando con la famosa organizadora de bodas y leyenda de la industria Mindy Weiss para crear una playlist exclusiva para esta ocasión tan especial. La nueva playlist, «A Very Mindy Weiss Wedding», incluye sus mejores selecciones de canciones para matrimonios y se puede encontrar en el hub Wedding Season.

Inspirada en una mezcla de música nueva con guiños a los clásicos de siempre, su playlist presenta una mezcla de canciones que incluyen «(There Is) No Greater Love» de Amy Winehouse, «Wildest Dreams» de Duomo, de Bridgerton, «Your Song» de Elton John, «Moon River» de Frank Ocean, «pov» de Ariana Grande y mucho más. Conocida por su trabajo con las Kardashians, Justin Bieber y otras celebridades, Mindy también habló con el blog For The Record de Spotify sobre su colaboración con Spotify y el papel especial que juega la música en las fiestas de matrimonio.

Las canciones más escuchadas en los matrimonios

Y en Chile, al parecer al momento de bailar en la fiesta de matrimonio, la música más popular es la cumbia, ya que nada mejor que mandarse unos bailecitos después de decir el si. Por lo mismo que aquí te dejamos el top 5 de la música más popular.