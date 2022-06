Gala Caldirola saca suspiros con picarona fotito en bikini

Durante los últimos días te hemos contado que Gala Caldirola partió de paseo ni más ni menos que a Hawái; donde fue invitada por una conocida marca de maquillaje que hizo el lanzamiento de su nueva línea de productos en la paradisíaca isla.

Es desde allí que la española se ha dedicado a compartir picarones registros, aprovechando que por esos lugares está llegando el verano y ya se puede disfrutar más ligera de ropa. Lo que la llenó de piropos por parte de sus más de dos millones de seguidores.

Pero la chiquilla ya está de vuelta en nuestro país, y así lo demostró con unas tiernas postales en las que aparece con su retoña Luz Elif. Aunque de todas formas no olvida su viaje a la bella isla polinésica.

Así que aprovechando la ola de frío que azota a Chile, Gala Caldirola quiso elevar las temperaturas con una osada postal en la que se luce con un coqueto bikini blanco. «Un poquito de verano que nos quite el frío» escribió junto al registro.

Minutos después de subir la publicación, la ex de Mauricio Isla recibió más de 15 mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de piropos por lo regia que se ve.

«Super hermosa»; «Ufffffffffff tremenda hermosa»; «simplemente espectacular maravillosa»; «Fabulosa»; «Estas espectacular, muy guapa»; «Eres muy hermosa gala»; «Lo maximo!!!! Ya me dio calor»; «Tan bella como siempre» y «Regia como siempre» es parte de lo que le escribieron.

El reencuentro de Gala Caldirola con Iván Cabrera

Hace un tiempo atrás, Sergio Rojas se refirió a un encuentro entre Gala Caldirola y su ex Iván, Cabrera, donde la española se habría disculpado por sus dichos en una entrevista con Pamela Díaz.

«Estaba el Potro y de repente llega Gala, él estaba carreteando con un grupo de amigos y Gala le dice ‘necesito hablar contigo’. Ella se acercó porque quería darle explicaciones, le pide disculpas y le dice que cuando habló con Pamela Díaz fue hace bastante tiempo, y tenía una animadversión en ese momento pues estaba muy molesta, pero que eso ya estaría superado de parte de ella, y que no lo consideraría un error» lanzó.