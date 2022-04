Gala Caldirola sorprende hablando sobre su relación con Iván Cabrera: «Fue un error»

Gala Caldirola volvió a los titulares tras haber participado de una entrevista en el programa nocturno de JC Rodríguez, «Pero Con Respeto». En dicha ocasión, la modelo hablo de lo humano y lo divino con el animador; refiriéndose a su situación sentimental actual.

Ahora, Caldirola volvió a hacer noticia tras participar en un nuevo capítulo del show online «Sin Editar» de Pamela Díaz. Fue en este contexto que la española respondió diferentes preguntas que le hizo «La Fiera» sobre temas como; sus problemas a la vista, sus celos, su adicción a los cigarros y más cosas.

Los secretos de Caldirola

En la entrevista, Gala reveló que recibió un particular regalo de su amigo Suro Solar. Este le habría regalado un juguete sexual que no le gustó; asegurando que lo usó por última vez cuando estaba saliendo Iván «El Potro» Cabrera.

«No sé si se puede llamar relación. Fue un amigo con derecho. Un pequeño error», afirmó sobre su affair con el bailarín. Sus palabras llegan tras un polémico y mediático quiebre con Iván Cabrera, luego de que este fuera falsamente acusado de abuso.

«En este instante, no tengo sexo, más de lo que me gustaría. No tanto; o sea, la última relación que tuve, si se puede llamar relación. Un amigo con derecho, fue un pequeño error. Si después de una ruptura matrimonial era obvio que iba a elegir mal. Elegí pésimo, me quise sacar las penas y elegí pésimo, lo reconozco», agregó, según reportó La Cuarta.

La experiencia de Gala con Leo DiCaprio

De todo habló Gala Caldirola en su reciente entrevista en Pero con Respeto; Donde Julio César Rodríguez le consultó desde el accidente que vivió en su juventud en España, hasta su quiebre con Mauricio Isla y su situación sentimental actual.