Gala Caldirola revela encuentro con famoso actor gringo: «Estaba un poquito hinchadito»

De todo habló Gala Caldirola en su reciente entrevista en Pero con Respeto; Donde Julio César Rodríguez le consultó desde el accidente que vivió en su juventud en España, hasta su quiebre con Mauricio Isla y su situación sentimental actual.

Es durante esta conversación que surgió una particular pregunta sobre el encuentro con un conocido actor hollywoodense. «Es cierto o es un mito que Leonardo DiCaprio te vio y te invitó un espumante?» lanzó el animador de CHV.

Momento en el que Gala Caldirola confirmó que efectivamente «hace muchos años cuando estaba en Ibiza»; junto con aclarar que «pero solamente a un espumante, nada más», pues «de hecho, él estaba con una chica, una modelo guapísima».

Tras esto, JC le consultó «si te joteó»; a lo que ella aseguró que solamente «me saludó, bla bla bla, dos palabritas». Y aunque para ella fue un momento especial no fue por su look, sino que «más que nada porque lo encuentro un actorazo».

De todas formas, el animador insistió y le consultó si «¿En ese momento no se te ocurrió pedirle un ‘Titanic’?» A lo que Gala Caldirola comentó que «Te voy a ser super honesta, yo creo que en ese momento y con el Leonardo DiCaprio que yo conocí, el Titanic no sé… estaba medio mal cuidado, un poquito dejado».

«No estaba como el Leonardo DiCaprio de la película», ya que aseguró que se veía «mucha barba» y «un poquito hinchadito», pero de todas formas «no le quitaba admiración por su trabajo». Para cerrar, la española aseguró que «yo estaba shockeada, pero porque me parece un actor increíble».

El amor para Gala Caldirola

Durante esta misma entrevista, Gala Caldirola se refirió a su situación sentimental, afirmando que «¡Ay! Bueno, puedo decir que muy en paz. Y ojo que es muy difícil y a la vez muy lindo poder decir eso. Porque llegar a sentirte en paz contigo mismo es súper complicado. Bueno, pero yo hoy me siento en paz».

«Yo soy una persona a la que le gusta más estar en relación que sola. Siempre me gusta compartir mi vida con alguien, tener un partner. Pero, me he dado cuenta durante este último año que también está bueno estar sola a veces» agregó.