Diana Bolocco respondió sin filtro a pesado comentario de seguidora

Durante estos días Diana Bolocco está ausente del Mucho Gusto, pero de todas formas se mantiene más que activa en su cuenta de Instagram; donde siempre está compartiendo registros de su día a día y proyectos laborales con sus más de 1 millón de seguidores.

Es frente a esto que recientemente la animadora compartió un divertido video en la red social, en el que aprovechó de entregar un mensaje a las mujeres. «Repitan después de mí queridas mujeres. Y que nadie les haga sentir lo contrario. Abrazos y besos para todas!».

Por lo mismo que de inmediato Diana Bolocco recibió decenas de mensajes por parte de sus seguidores, con muchos riendo por el estilo del registro, además de aplaudirla por las palabras que entregó.

Aunque no todos se mostraron muy contentos con la periodista, ya que una usuaria no dudó en criticarla de inmediato, incluso sacando una reacción de su parte.

La crítica a Diana Bolocco

Resulta que una mujer le escribió para pedirle que no volviera a Mucho Gusto y así se quedara Karla Constant en su lugar. Pues hay que recordar que actualmente la conductora está siendo reemplazada por su colega, ya que esta se encuentra en otro proyecto.

«Me encanta la Carlita, desde que llego a matinal, tiene opinión propia y no es populachenta sobre todo informada. Siga de vacaciones» le dijo a Diana Bolocco.

Pero la animadora no se quedó callada y no dudó en responderle con todo. «@hilda.b.hernandez.1 a mí también me encanta. Y mucho. Pero no estoy de vacaciones señora, estoy trabajando en otro programa. Saludos».

Pero al parecer la señora estaba aburrida, ya que no dudó en volver a la carga y decirle «que bueno por usted, pero no se pique porque para muchos usted no aporta nada señora».

Obviamente que los seguidores de Diana Bolocco no dudaron en salir a defenderla y escribir «Y usted ?? Que aporta aparte de su amargura y mala onda» y «cuanta mala onda, el mundo está tan mal, y hay quienes contribuyen a empeorarlo».