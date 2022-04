Arturo Longton se confiesa: «Soy una persona más insegura»

No cabe duda que Arturo Longton es una de las figuras más recordadas de los realitys nacionales. El chiquillo ha destacado por su personalidad extrovertida. Pero al parecer todo esto habría sido una actuación para mostrarse en televisión y su realidad es muy distinta.

En conversación con Publimetro, el chiquillo aseguró que «Inseguro he sido toda mi vida, sobre todo con las mujeres. Siempre sentía como que no me iban a pescar. Si me gustaba una compañera de curso sentía que no tenía ninguna posibilidad, entonces trataba de hacer cosas para verme bien constantemente».

Siguiendo por esta línea, Arturo Longton afirmó que entró a la televisión como forma de superar sus inseguridades, pero que terminó siendo todo lo contrario. «Yo siempre quise ser famoso, y pensaba que el día que fuera famoso me iba sentir diferente, pero la televisión potenció más mi inseguridad».

«Soy extrovertido con mi grupo o cuando estoy en televisión, pero en general soy una persona más insegura. Y es chistoso, porque la gente te ve de una forma que no eres» aseguró el ex chico reality.

Arturo Longton y la soledad

Para Arturo Longton sin duda que la soledad ha sido lo que más le afectado a lo largo de su vida, especialmente ahora, ya que con 44 años, la mayoría de sus amigos ya tienen familias, mientras que él no.

«No me gusta haber sido tan solitario, eso me da pena. Siempre fui de pocos amigos y ahora me pasa la cuenta porque ya están todos casados con hijos, ahí viene la soledad. Me ha pasado que hay días que lloro, estoy en mi cama y me deprimo» reflexionó.

Finalmente, Arturo Longton lamentó que su inseguridad le afecte en el ámbito laboral. «De repente eres super capaz de algo, tienes habilidades para ciertas cosas, pero tú mismo te pones inseguro. Ahí necesitas el empujón de algún amigo o familiar. Me hubiera encantado haber sido más seguro, porque hubiera logrado muchas cosas en mi vida».