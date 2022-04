Así o más suerte: Mujer gana la lotería tras botar el boleto

Muchos hemos jugado la lotería y como no tenemos ninguna expectativa terminamos botando el boleto, ya que no tenemos ninguna fe en ganar. Ese es el caso de una mujer en Estados Unidos, la que no se dio cuenta que se había llevado el gran premio.

Este error casi le cuesta muy caro a Mary Elliot, ya que la mujer oriunda de Virginia, terminó botando a la basura el ticket ganador sin saber que había ganado. Al poco tiempo se enteró de que tenía los números dorados del sorteo Cash-5.

Ahora varios se pueden estar preguntando cómo es que se dio cuenta de que tenía los números elegidos, pues bien, esta despistada y afortunada mujer elegía siempre fechas de cumpleaños importantes relacionadas con sus hijos.

“When I saw I’d won, I couldn’t stop shaking to save my life!”https://t.co/6McEg5YA37 — Virginia Lottery (@VirginiaLottery) April 3, 2022

¿Cómo recuperó el boleto ganador?

Luego de descubrir que se había llevado el premio millonario, Mary sin dudarlo partió corriendo hasta sus bolsas de basura y afortunadamente lo alcanzó a encontrar antes de que pasaron los camiones recolectores a buscarlos.

Pero no todo fue tan fácil, ya que de acuerdo a lo consignado por Publimetro, la señora se preocupó porque descubrió que el boleto estaba manchado con café y en deplorables condiciones.

Aunque de todas formas su historia tiene un final feliz, puesto que la Lotería de Virginia confirmó que ella la ganadora del premio. En ese sentido, se llevó un botín de 110 mil dólares (algo así como 86 millones de pesos chilenos).

«Cuando vi que gané, no podía dejar de temblar aunque mi vida dependiera de ello», confesó la mujer una vez ganado el premio.

