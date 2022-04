Aquí se Baila: ¿Por qué Faloon Larraguibel terminó eliminada?

Una situación nunca antes vista se dio en Aquí se Baila, ya que Faloon Larraguibel se convirtió en una de las nuevas eliminadas del programa; pero el problema es que ni siquiera pudo presentar la coreografía que tenía preparada.

Todo comenzó luego de que llegara al estudio sin su bailarín, lo que de inmediato levantó las dudas entre todos lo presentes, con algunos incluso pensando que Marlon Fuentes estaba atrasado. Y cuando llegó su turno de subirse al escenario, el chiquillo al final decidió no aparecer.

«No sé dónde está ahora, no está aquí en el canal. Uno tiene problemas en las coreografías, pero esas cosas no pueden afectar el baile» comenzó señalando Faloon Larraguibel; revelando que habría tenido uno de los «típicos» inconvenientes que se dan en el ensayo general.

Junto con señalar notablemente molesta: «No voy a hablar nada más de él porque no está presente».

Tras esto, desde la producción mostraron un registro del ensayo, donde se puede ver a Faloon notoriamente desmotivada, lo que habría sido el principal motivo de la molestia de Marlon.

«(Son) cosas que pasan, pero no sé cómo explicarlo, esas cosas que pasan tienen que quedarse detrás de bambalinas, tú tienes que salir en televisión con la cara llena de risa, y aquí estoy, cumpliendo con mi trabajo» afirmó la rubia.

¿Por qué no llegó el bailarín de Faloon Larraguibel?

En ese momento es que Sergio Lagos pasó a mostrar un video de Marlon, donde explica sus motivos para no presentarse en el programa, culpando completamente a Faloon Larraguibel por lo ocurrido.

«No están las condiciones para bailar, no me refiero a la producción, el trabajo es en conjunto de dos. Si yo entrego todo de mí, espero lo mismo (…) Si no tengo un partner con el que pueda compartir eso, no se puede bailar» indicó.

Aunque no lo dijo directamente, el joven dio a entender que Faloon no lo habría tratado de la mejor manera. «No se dejen pasar por encima, es súper importante que nos respetemos nosotros mismos, tiremos parar arriba nuestro gremio. Ni acá ni en ningún programa que vayan».

Es de esta forma que de acuerdo al reglamento de Aquí se Baila, como Marlon no llegó al escenario a presentarse, Larraguibel debía irse eliminada por abandono.