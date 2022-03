Residente lanza canción criticando sin filtro a J Balvin

Este viernes Residente y J Balvin se convirtieron en lo más comentado en redes sociales, luego de que el artista puertorriqueño lanzara una canción tras un año de descanso; en la cual critica que sin filtro a su colega, dedicándole unas cuantas palabras.

Resulta que el tema es una colaboración con el DJ argentino Bizarrap, la cual forma parte de su sesión musical 49, en la que no se guarda nada en contra del cantante colombiano.

El tema de Residente se divide en tres capítulos donde dedica una parte directamente al reguetonero. «No, a Balvin no cab…», se le escucha decir antes de comenzar a rimar en contra de José Osorio (nombre real de J Balvin).

«Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Spongebob y a Pokémon», es lo primero que dice Residente en referencia a la canción ‘Agua’ de J Balvin, la que elaboró para la película ‘Bob Esponja: Al rescate’.

Otra de las frases que se manda Residente son «pendejo mentiroso», «tu eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan», «cobarde, corderito mancebo», «racista», «blanquito de colegio», «imbécil con tinte de cabello» y «fracasado»; es decir, se deshizo en «elogios» para J Balvin, un poquito pasados para la punta.

Cómo partió la mala onda de Residente y J Balvin

Hay que mencionar que toda la pelea comenzó luego de que el colombiano intentara hace un boicot a los Latin Grammy tras conocer que no había sido nominado.

«Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto» indicó en ese momento.

A lo que Residente le respondió: «Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot».