Primer perro Brownie le dedica mensaje a Gabriel Boric: «Pondré el alma en el ruedo»

Al mediodía de este viernes, Gabriel Boric asumió oficialmente como Presidente de la República, en una ceremonia que por motivos de protocolo sanitario tuvo un aforo menor; pero que estuvo marcada por las primeras palabras del nuevo mandatario «Ante el pueblo y los pueblos de Chile. Si, prometo».

Desde el cambio de mando que el Presidente se ha llenado de saludos y felicitaciones por parte de varias figuras alrededor del mundo; pero sin duda la que más le gustó al público fue la que envió a través de Instagram Brownie, el Primer Perro presidencial.

El cachupín que rápidamente se ha convertido en una estrella, compartió unas postales en las que se luce posando con su propia banda presidencial; felicitando a su humano y entregando un especial mensaje.

El discurso de Brownie

«Me encuentro aquí frente a ustedes, en la que es una de las grandes sorpresas del destino. Yo, un perrito quiltro, me convierto por elección popular en el Primer Perro de la República» comenzó la publicación de Brownie.

Siguiendo por esta línea, el ‘primer perro’ agregó que «la vida quiso que yo fuese adoptado por esta gran familia, y ustedes, al elegir a Gabriel Boric, me han traído a esta posición».

«Gabriel, tu encuentro no es algo casual: para mi es un poco ilógico, he vivido un acto histórico. Sin embargo aquí estaré, como uno más de tu familia, para apoyarte y acompañarte desde tu hogar en Punta Arenas, en todo lo que necesites» continuó; citando la popular canción Zun da da.

Además Brownie escribió: «Como primer perro de la República, juro ser el mejor amigo de cada una y uno de ustedes, pondré el alma en el ruedo y haré todo lo que esté a mi alcance y en mis patas por canalizar sus peticiones para que sean conocidas y escuchadas».

«Desde mi hogar en la Patagonia, donde los árboles se inclinan ante la fuerza del viento, apoyaré de forma descentralizada y desinteresada a mis compañeros animales y sus humanos, por un vivir mejor en comunidad (aunque si el humano me quiere dar esos premios que me gustan no me enojo)» cerró el tierno cachupín.