Brownie Presidencial pide la expulsión de participantes de Gran Hermano por maltrato hacia «Bigote»

Durante esta mañana, las redes sociales han explotado luego de que se viralizara un registro protagonizado por Lucas Crespo y Bigote, el perrito de la casa de Gran Hermano. En donde el participante no reaccionó de la mejor manera cuando el can solo quería jugar. Pues no tuvo una mejor idea que apretarle el hocico, lo que ha hecho que el jugador se ganara el odio de los cibernautas.

Es por esta razón, que Brownie, la mascota del Presidente Gabriel Boric, no dejó pasar la situación y se refirió a los casos de maltrato animal que han ocurrido dentro del reality de Chilevisión.

En este sentido, por medio de una carta abierta publicada en la cuenta de Instagram del «perro presidencial», se pidió castigos en contra de dos jugadores del espacio. Como lo son Lucas Crespo y Fernando «Bambino» Altamirano.

Los descargos de Brownie Boric hacia Gran Hermano Chile

«Como Primer Perro Presidencial, me parece que es mi deber pronunciarme por los hechos que están ocurriendo en Gran Hermano Chile en contra de Bigotes», parte diciendo Brownie en la mencionada red social.

En este contexto, el perrito del Presidente puntualiza dos hechos. Partiendo por «Bambino», quien habría amenazado al peludo en diversas oportunidades, para luego detenerse con Lucas. Que esta jornada ha estado en el ojo del huracán por el video que se ha viralizado.

Dicho esto, por medio del comunicado del perrito presidencial, se pidió a Chilevisión que tome todas las medidas ante los alarmantes sucesos. En esta línea, exigió sanciones para Bambino y para Lucas, exponiendo que no se puede tolerar esto actos y que lo más prudente sería que fueran ambos eliminados.

Para cerrar con la carta, la mascota de Gabriel Boric puso sobre la mesa lo importante que sería tomar cartas en el asunto. «Confío en que Chilevisión y Gran Hermano le darán la importancia que merece este tipo de situaciones y eliminarán a los integrantes lo antes posible. Para evitar el riesgo sobre la integridad y vida de Bigotes, riesgo que ha sido manifestado abiertamente por los participantes mencionados», concluyó.