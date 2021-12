Gabriel Boric y Brownie se suman a los famosos dog lovers El presidente electo de Chile compartió por redes sociales a su tierna mascota, sumándose a un grupo de famosos compatriotas animalistas.

El presidente electo Gabriel Boric ha sido tendencia mundial desde que se impuso el pasado Domingo ante el candidato republicano José Antonio Kast. Esto no sólo porque se transformó en el presidente más joven de la historia de Chile, sino que en el primer «millenial» en hostentar un cargo tan alto.

Asimismo, su declarado fanatismo por Taylor Swift, el K-Pop y otros tipo de música le han hecho ganar fama en el extranjero. A esto se suma su abierto amor por la naturaleza y los animales.

En medio de las celebraciones, el candidato electo de Apruebo Dignidad se dió tiempo para compartir fotos de su perrito.

El can, llamado Brownie ahora se transformó en la mascota del presidente de Chile; ganando un estátus que pocas mascotas en el mundo pueden gozar.

Ayer se hizo conocido pero hoy se los presento oficialmente: el es el Brownie, nuestro perro libertario 😊🐶 pic.twitter.com/nZQwynoVPs — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) June 19, 2021

Sin embargo, nuestro nuevo presidente no es el único chileno «dog lover» connotado. Acá te dejamos una pequeña lista:

José Antonio Neme

El conductor de radio Pudahuel es un dog lover de tomo y lomo. De hecho, su Instagram está invadido por fotografías de sus perros, que posan en divertidas situaciones.

José Antonio Neme tiene cinco perros, siendo Ramón recientemente adoptado. A él se suman Laly, Bo, Duque y la Mu. Tres de ellos son Bulldogs Francés y los otros Galgos.

Hace poco vivió una historia muy emotiva junto a Ramón, quien fue rescatado cerca de Rancagua con un evidente maltrato animal. Bajo sus cuidados, el Galgo debía ser pronto adoptado, pero rápidamente conquistó el corazón de José Antonio Neme y se quedó en su hogar.

Un dog lover tomo y lomo.

Adriana Barrientos

Asia es la perrita bulldog francés de la Leona Barrientos, quien tiene hasta su propio Instagram con más de 15 mil seguidores.

Es su fiel compañera, ya que Asia va a todos lados junto a Adriana Barrientos, hasta hoteles o grabaciones de programas.

En entrevista con Pousta, Adriana Barrientos aseguró que Asia es su familia, y que incluso sabe cuando la Leona está triste. «Yo tomé la decisión de estar soltera y no tener hijos. Las parejas que tuve nunca calificaron para ser el papá de mis hijos, ninguno de ellos se merecía el honor de ser el padre de un niño o una hija mía», aseguró a Pousta.

Denise Rosenthal

La popular cantante de 38 años también ha profesado su amor por los animales. En diferentes ocasiones ha realizado declaraciones sobre su regalón «Farkas», demostrando que es una verdadera «dog lover».

“Cuando estoy lejos de casa, lo que más me hace falta es ese amor y compañía incondicional y profunda de mis animalitos”

“Farkas te amo mucho y esta presentación es de las cosas más hermosas que he vivido junto a ti. Sé que me estás acompañando siempre y me das la fuerza que necesito para seguir creyendo en la humanidad”, concluyó en su post de Instagram.