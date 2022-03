Macarena Pizarro alerta a sus seguidores sobre un producto que usaba su imagen

La comunicadora de Chilevisión, Macarena Pizarro sorprendió a todos sus seguidores con un lamentable comunicado; a través de su cuenta de Instagram la periodista denunció una foto que utilizaban de ella para vender un producto y que era una estafa.

A través de las historias de la red social, la conductora de CHV Noticias compartió su enojo sobre la situación que la relacionaba y a la vez solicitud a sus seguidores que estuvieran en alerta sobre un producto que se estaría vendiendo a través del internet y que su promoción tendría el rostro de ella.

«Esto es falso«, expresó Macarena compartiendo un pantallazo de la imagen en que se puede ver a ella promocionando un producto alimenticio; de hecho, el sitio web confirmaba que la periodista al alimentarse con eso podría bajar de peso.

«Gracias a todos los que me avisaron, no caigan, es una ESTAFA. Están usando mi imagen para promocionar un producto chanta. No lo compren», expresó la periodista e hizo un llamado a sus seguidores que no compren el producto.

El divertido momento que vivió Macarena Pizarro al aire

Bueno, no todo tiene que ser malas noticias en que rodeen a la periodista de Chilevisión, que a propósito se ha dicho que podría tener mayor espacio en las áreas de entretención de la estación televisiva; hace algunos días la comunicadora hizo noticia sobre un incomodo momento que vivió pero que algunos fue bastante chistoso.

Resulta que entre medio de un reportaje se le escucha a la periodista entre medio de una conversación mientras el registro salía al aire; la nota trataba de unas ampliaciones ilegales y los efectos negativos que traía para los vecinos y todo eso quedó interrumpido, al percatarse que había un micrófono encendido.

La cosa es que entre medio de la voz de un testimonio de la vecina se cayó un objeto en el set y la periodista reaccionó diciendo «¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué?»; luego la periodista se escucha caminando y se logra escuchar que dijo «Ya, pero me quedo aquí. Ya. Ay, que me asustaron».