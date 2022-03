Nicolás Poblete sobre el duro relato de los abusos que sufrió por parte de su tío: «Uno no es un superhéroe»

Recientemente Nicolás Poblete realizó un complejo relato sobre los abusos que sufrieron él y su hermana mayor cuando solo eran unos niños. El responsable fue su tío, Alfredo Pemjeam, un reconocido psiquiatra a nivel nacional y el esposo de la hermana de su padre.

El desahogo lo realizó en la película ‘Mensajes Privados’ del director nacional, Matías Bize. El filme es una obra de ficción pero con historias reales, fue grabado desde la casa de varios protagonistas, donde destacan actores y actrices; Néstor Cantillana, Antonia Zegers y Blanca Lewin entre otros.

La historia de Nicolás Poblete

«Yo tuve crisis de pánico desde los 9 años hasta los 33, cuando supe por qué tenía este síntoma que no entendía. Jamás lo quise contar para sentirme condescendido por el resto de la gente, sino que no lo podía seguir guardando», aseguró Poblete sobre esta revelación a sus 39 años.

El actor contó que Alfredo Pemjeam, su tío político, siempre ayudó a su familia. Y además, siempre tapó el abuso a él y a su hermana, haciéndole creer a la familia que era un problema mental.

«Cuando eres muy niño y te suceden estos abusos, el cerebro los bloquea hasta que tu tengas un ambiente que sea capaz de contener esa verdad, entonces, brota, porque tienes un lugar de contención»», agregó el artista refiriéndose a su pareja y a su hija como ese espacio donde se sintió seguro.

Además, según rescató Biobío, Nicolás Poblete aseguró que no quería contar esta historia; pero que en virtud de su amor por la literatura y su labor de actor, decidió «transmutar su energía negativa en algo».

De la misma forma, Poblete declaró a Efe que hoy como padre, no se siente seguro si su hija está lejos de él. «Eso no puede ser, algo tenemos que hacer como sociedad, hay que atreverse a hablarlo, uno no es un superhéroe», expresó.

Mensajes Privados fue presentado en la vigésima quinta versión del Festival de Cine en Español de Málaga.