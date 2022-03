Raquel Argandoña se va con todo contra Joche Bibbó tras comentario sobre su ex

No cabe duda que desde su llegada a ‘Zona de Estrellas’, Raquel Argandoña no ha tenido miedo de meterse en polémicas de cualquier tipo ni discutir con sus compañeros. Tal fue como ocurrió recientemente tras vivir un duro encontrón con Joche Bibbó.

Resulta que la Quintrala ya se había molestado en varias ocasiones, pero este jueves no se aguantó más luego de que el argentino lanzara un comentario sobre las empanadas de pino que nadie entendió y pasó de largo. Pero el chiquillo insistió con la cuestión hasta generar una respuesta.

Así que Raquel Argandoña terminó por enojarse y le respondió seriamente: «Me has tirado dos veces la pesadez de la empanada de pino. Te lo voy a aclarar por primera y última vez, porque ya me tienes chata».

«Me encantan las empanadas de pino, pero acá tenemos un camarín que es de 2×2 y lo usamos todos, yo no tengo ningún problema porque me adapto. Entonces, acá tenemos que respetarnos entre los programas y si me quiero comer una empanada de pino lo hago afuera, en un restaurante pero no este cuarto 2×2″ explicó sobre la situación.

Junto con señalar: «Una vez llegué a este camarín, había un joven comiendo una empanada de pino y lo encontré una falta de respeto. No tengo por qué si yo me preocupo por verme bien, salir bien vestida, salir con olor a cebolla, es un mínimo de respeto».

Además Raquel Argandoña agregó muy enojada, «Así que no quiero que me vuelvas a decir más que no me gusta la empanada de pino. Me has tirado ya dos pesadeces y ya me tienes chata».

La molestia de Raquel Argandoña

Cuando parecía que la cosa ya se había calmado, Joche Bibbó volvió con los particulares comentarios en relación a la panelista de farándula, a pesar de que ya le había advertido en varias ocasiones que tuviera cuidado.

Pero el ex chico reality recordó a Lolo Peña, la ex pareja de Raquel Argandoña, lo que terminó por sobrepasar su paciencia. «Este me está aburriendo, ya me tienes chata. No me interesa nada de la experiencia de este. Se quiere hacer famoso conmigo, ya que no se hizo famoso en el reality».

Siguiendo por esta línea, la Raca añadió, «Yo sé por qué lo patearon, esto no lo aguanto ni una semana».

Y cerrando el tema, Raquel Argandoña comentó, «Te voy a traer a la Adriana Barrientos (quien lo acusó de denigrar a las mujeres) a ver si te gustó lo que dijo hoy día. Que siga así, a ver cuánto va a durar».