Junior Playboy define cuál es su opción presidencial A través de sus redes sociales, Junior Playboy contó la firme sobre por quién tiene pensado votar en las elecciones de este noviembre.

En el último tiempo los famosillos no se han quedado callados frente a sus opciones políticas de cara a las próximas elecciones presidenciales, mientras que algunos han participado hasta en las franjas de los candidatos, otros solo han contado por quién piensan votar. Tal es el caso de Junior Playboy.

Resulta que el ex chico reality compartió en su cuenta de Instagram una foto trucada en la que aparece luciendo un elegante traje y de fondo la bandera chilena, con la gigantografía que usan para hablar desde La Moneda.

«Quien será mi competencia directa como candidato yo creo que sería yo mismo ya que encuentro débiles a todos y a todas los postulante a ejercer como presidente de Chile» comenzó escribiendo Junior Playboy.

Siguiendo por esta línea afirmó que «no le creo a ninguno. Hasta hoy soy su Carta más sólida. Déjenme gobernar y no los defraudaré pidanme que hay yo estaré e crecido bastante y madurado bastante a la vez. Chile merece Respeto y yo se lo daré».

Obviamente que las reacciones a su publicación no se hicieron esperar. Sus seguidores rápidamente con humor celebraron su falsa candidatura diciendo, «nos hace falta alguien como usted, don Junior»; «por este candidato si que votaría»; «se siente, se siente, junior presidente»; «yo votaría por ti Junior, eres un grande», entre otros.

Nano Calderón también contó su candidato

Otro que salió a hablar sobre su opción presidencial fue Nano Calderón, solo que el retoño de Raquel Argandoña ya tiene más que definido a su candidato.

Resulta que el chiquillo hizo una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde le preguntaron sobre las elecciones; espacio en el que sin filtro afirmó que no entendía por qué alguien votaría por Boric, aunque «No me considero de ningún partido. Nunca hay alguien que me convenza al 100%. Siempre es votar por ‘el mal menor'».

Finalmente Nano señaló que «La mejor opción. Aprovechando, tengo varias preguntas de por quién votaré: votaré por Kast».