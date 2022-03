¡Se armó! Anuel AA le lanza hielo a DJ por poner canción de Karol G

No cabe duda que Anuel AA y Karol G fueron la pareja más reconocida del mundo de la música urbana, esto hasta su inesperado quiebre en marzo del 2021. Desde ese minuto sus fans esperaban la reconciliación, hasta que el boricua comenzó una meteórica relación con ‘Yailin, la más viral’ que hasta tiene pedida de mano.

Pero la fallida relación de los cantantes sigue generando polémica entre el público, ya que tras el inicio de su nuevo pololeo quedó la grande al viralizarse un video en el que se puede ver que borró el tatuaje en homenaje a la Bichota; esto tras asegurar que nunca lo haría.

Y esto no es todo, pues Anuel de nuevo hizo noticia con el estreno de su canción ‘McGregor’, tras eliminar de la versión en YouTube varias líneas en las que se refería a Karol G.

«Que ya yo no estoy con Karol y el tatuaje nunca me lo he borrado», y «las de cien son azules como el pelo de Karolina» son las frases que el artista puertorriqueño dejó fuera al estrenar el video de su último hit.

Anuel AA se picó

Es tras todas estas noticias que Anuel vuelve al centro de la polémica tras filtrarse un video tomado en una discoteca de Orlando, Florida; lugar hasta donde el chiquillo llegó en compañía de su nuevo amorcito.

Cuando todo parecía estar tranquilo, el DJ empezó con canciones para prender el ambiente y obviamente, tenía que salir el éxito actual urbano ‘Mamiii’, la colaboración de Becky G y Karol G. La canción actualmente más de 100 millones de reproducciones tanto en YouTube como en Spotify.

«Te veo en las redes, no puedo creerlo, que pena de ti. Yo que fui buena y tú, que gonorrea, pagándome así. Rata de dos patas, lo dijo paquita, un animal rastrero. Que se come todo lo que se atraviesa, Diablo tu eres un cuero» es parte de lo que dice la canción de la colombiana.

Fue en ese momento que a Anuel AA no se le ocurrió mejor idea que tirarle hielos. La polémica inició y después de varios minutos de tensión, finalmente la pareja se retiró de la discoteca. Incluso como indicó Infobae, el mismo DJ salió a referirse a la polémica situación.

Se cómo Anuel que antes las adversidades, SONRÍE Y LO TOMA DE LA MEJOR MANERA. 👹 pic.twitter.com/l6LSysYkAY — L E G E N D 👹 A N U E L (@legendanuel) March 22, 2022

«La gente me estaba pidiendo Mami y la gente manda. Ante eso, tuve que ponerla. Mala mía si ofendí a alguien. Obviamente, ofendí a Anuel. Pero no fue mi intención», comenzó señalando el DJ en medio de la fiesta, quien además agregó: «cuando me tiraron el hielo no sabía quién fue, hasta que me enviaron el video y me di cuenta de que era Anuel» cerró.