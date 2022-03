Jhendelyn Nuñez saca aplausos con coquetas fotitos en bikini

Casi dos millones de seguidores tiene Jhendelyn Nuñez en Instagram, por lo que la chiquilla no duda en compartir contenido de todo tipo sobre su vida personal y laboral; los que siempre la llenan de piropos y felicitaciones.

Y por estos días la chiquilla anda disfrutando de unas merecidas vacaciones ni más ni menos que en el norte de Chilito; pues la chiquilla visitó Lagunas Escondidas de Baltinache, en San Pedro de Atacama, desde donde encantó con unas postales en bikini.

«Hace mucho tiempo te quería conocer…» escribió Jhendelyn Nuñez en la red social de la camarita, para acompañar las fotitos en las que se luce con un bello bikini amarillo con el que luce todas su curvas.

Sin duda que al poco tiempo de que la ex reina del Festival de Viña subiera la publicación, recibió más de 100 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en alabarla por lo guapa que se ve.

«Te llevaría a casa con mamá»; «Me había asustado al verte, eres tan preciosa que he pensado que había muerto y había subido al cielo»; «La más guapa»; «Hermosa»; «Yo también, pero a ti»; «Eres increíble»; «Que lindo lugar!» y «Mi reina eres muy linda te amo» le escribieron a Jhendelyn Nuñez.

El viaje de Jhendelyn Nuñez a Europa

En octubre la ex reina del Festival de Viña anunció que se iba de viaje a Europa y en conversación con Las Últimas Noticias se refirió a este especial viaje sin destino.

«Planeé este viaje con dos semanas de anticipación y no escogí mucho los lugares» comenzó señalando Jhendelyn en ese momento.

Junto a lo que agregó: «He seguido a amigos, conocidos con los que tengo buena onda y que están viajando. Como no me gusta estar sola, decidí venir al mismo tiempo que mi socio de un emprendimiento que tengo desde la pandemia».

Finalmente Jhendelyn señaló que: «Me estoy dejando fluir, dándole prioridad a los lugares nuevos dependiendo si hay gente que conozco».