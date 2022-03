Gala Caldirola se llenó de críticas por su look en Lollapalooza

Durante este fin de semana se llevó a cabo la décima edición de Lollapalooza Chile, esto luego de ser suspendido por dos años seguidos producto de la pandemia. Así que fueron muchos los que llegaron a disfrutar de los espectáculos y Gala Caldirola es una de las que asistió.

La española llegó hasta el Parque Bicentenario de Cerrillos acompañada de su mejor amigo y representante Suro Solar, por lo que no dudó en compartir una fotito en la que aparecen luciendo las particulares tenidas que eligieron para la jornada.

«Os gustaron los looks?🙊#lollapaloozachile» escribió Gala Caldirola para acompañar la postal; donde se le puede ver con un top en naranjo fuerte, acompañado de un pantalón al mejor estilo pata de elefante y una chaqueta de mezclilla a tono.

Pero al parecer no todos quedaron muy conformes con la tenida de la ex de Mauricio Isla, ya que al poco tiempo recibió más de 29 mil me gusta y cientos de comentarios; los cuales eso si no fueron muy favorables, ya que en su mayoría eran criticando su estilo.

«No, no me gusto 🙁 pero cada uno elige lo que quiere»; «Es moda eso?»; «Demasiada extravagancia»; «En gustos no hay nada escrito»; «Mejor busca otro look»; «Horrible, esa ropa»; «Horrenda esa moda»; «Horrible el look de los 2» y «Bien fea la ropa» le escribieron a Gala.

Gala Caldirola estrenó nuevo look

Solo unos días atrás, la chiquilla sorprendió a su público al cambiar radicalmente su look, dejando de lado su conocida cabellera larga, optando por un corte arriba de los hombros y un tono mucho más rubio.

Pero al parecer Gala Caldirola se aburrió de su estilo, por lo que ahora volvió a su pelo largo, el cual mostró a través de sus historias en Instagram. «Cambio porque me siento cómoda en todas mis versiones» escribió para acompañar el registro.

«Las extensiones rusas que colocan en @beautystyle_salon_ son las más hermosas» agregó la ex de Mauricio Isla en los registros de sus redes sociales.