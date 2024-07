Esta es la osada foto de Fran Undurraga por la que Instagram le bajó su cuenta

A pesar de que el último proyecto en TV de Fran Undurraga fue un breve paso por ‘Tierra Brava’, la chiquilla sigue más que activa en redes sociales, donde siempre está compartiendo sensuales registros con los que deja la escoba entre sus seguidores.

Pero durante la jornada de este miércoles, denunció que Instagram le cerró su cuenta tras subir una foto en lencería promocionando su perfil de venta de contenido para adultos. Afirmando que hay otras personas que publican cosas mucho más censurables que ella.

En conversación con LUN, Fran Undurraga comentó que «están cada vez más estrictos con algunas cosas». Junto con mencionar: «Yo subí una foto y puse: ‘Visiten mi página de Unlok’, y me la bloquearon. Me dijeron ‘no se puede publicar aquí y tu foto está subida de tono’, y nada que ver».

Con pesar, la influencer señaló que no le queda nada más que «apelar y es un cacho. La resolución puede tardar una semana o dos». Por lo mismo que mientras «me hice una cuenta de respaldo (@franundurraga2024), porque es mi trabajo. Hace 10 años que tengo ese Instagram, donde tengo recuerdos, gente que me quiere, es mi oficina virtual, es como quedarse sin pega».

¿Cuál es la foto que hizo que Fran Undurraga perdiera su cuenta de Instagram?

«No hubo denuncia. Lo raro es por qué se me penaliza cuando hay Instagram con cosas peores y yo, el mío lo tengo para mayores de 18 años. Igual tomo una enseñanza de esto», aseguró Fran Undurraga.

Siguiendo por esta línea, confesó que en caso de recuperar su cuenta que supera el millón de seguidores, podría darle un cambio a sus contenidos. «Espero que mi cuenta vuelva, por el trabajo, pero quizás el contenido que estaba subiendo no era tan nutritivo y es hora de empezar a cambiar y entregar algo de calidad. Compartir cosas que sirvan para la vida».

«Yo estaba con depresión y estoy saliendo, entonces compartir ese tipo de cosas, que enseñen a conectarse con la naturaleza, a vivir bien, como calmarse en una crisis de pánico. Muchos años no he hablado de las cosas que siento por cuidar la imagen de la mujer perfecta, quizás es tiempo de ir mostrando una persona real, no todo es perfecto como se ve en Instagram», cerró.