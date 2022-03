Carolina Brethauer habla sobre lo que fue su matrimonio con Mauricio Israel

Carolina Brethauer volvió a las pantallas de televisión al igual que su ex marido, Mauricio Israel; y en el programa de conversación, Mentiras Verdaderas, a la periodista se le consultó sobre su pasado con el ahora conductor del programa Círculo Central de TV+. Carolina será la nueva conductora de la próxima temporada de «Pauta Libre«, pero tuvo su estreno en el especial que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer en el programa que normalmente conduce Eduardo Fuentes, en esta ocasión estuvo Mónica González.

Precisamente, la Premio Nacional de Periodismo le consultó a Brethauer sobre su impresión al ver nuevamente a Israel en la televisión abierta luego de que pasarán catorce años; ante esto Carolina respondió que «la única lata que te da es que te asocien después de que uno ha hecho una vida. Se dice algo y te vienen a preguntar, se dice otra cosa y te vienen a preguntar».

La periodista recordó lo que fue parte de su matrimonio con Israel cuando ella se casó a los 28 años y ante esto indicó que su separación la superó «con mucho esfuerzo y mucho dolor«.

El mal momento de Carolina Brethauer junto a Mauricio Israel

«Cuando vimos testimonios de mujeres agredidas y de todos los abusos que ocurren, a mí me costó mucho. Unos amigos muy buenos me obligaron a terminar la relación porque yo no quería salir de ahí, no me sentía capaz de salir de ahí. Realmente estuve muy mal», expresó la nueva conductora de La Red.

Para concluir, la Carolina Brethauer reflexionó que «en alguna época de la vida, por distintas razones, me perdí completamente. No salía a la calle porque pensaba que la gente me miraba por fea, por tonta, por estúpida, que no me merecía nada. Me hice cargo de eso, empecé a creer eso y me metí en un mundo en el que no me atrevía a nada».