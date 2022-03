Revelan si hay o no romance entre Iván Cabrera y su bailarina

Hace unas semanas Iván Cabrera se unió a la competencia de ‘Aquí se Baila’, tras aclararse la fuerte acusación en su contra por parte de una ex pareja. Y ahora el chiquillo se luce en la pista junto a su bailarina, Francisca Zepeda.

Es en este contexto que gracias al éxito que ha tenido durante su participación y la gran química que muestra con su pareja, es que muchos usuarios en redes sociales han comenzado a especular que podría existir algo más que amistad entre los chiquillos.

Tal es como lo demostró Francisco Halzinki, más conocido como Experto en Reality, en su cuenta de Instagram; luego de publicar la pregunta de uno de sus seguidores si es que efectivamente existe una relación entre Iván Cabrera y Zepeda.

«¿Es verdad que hay un romance entre Iván Cabrera y su bailarina?» le consultaron al panelista de farándula en una de sus conocidas sesiones de preguntas y respuestas a través de la red social de la camarita.

Frente a esto, Halzinki no dudó en responder claramente y aprovechar de desmentir que tengan una relación. «Falso! Solo tienen una muy buena relación laboral y se llevan excelentemente bien!».

Pero no es todo, ya que el chiquillo afirmó que en realidad Cabrera aún no supera su quiebre con Gala, es más, aún tendría esperanza de volver con ella. «A mi me cuentan que Iván aún no supera el término de Gala y espera poder algún día retomar lo que tenían!».

Iván Cabrera y el amor

Se debe mencionar que durante un episodio de ‘Aquí se Baila’, el ex chico Yingo fue consultado sobre el amor, esto luego de que Sergio Lagos le mostrara una publicación en la que escribió: «una vez amé con locura, no sé si vuelva a amar así».

«Bueno yo hace un tiempo atrás conocí obviamente el amor. El amor con locura a una mujer por supuesto y de hecho la canción de ahora venía muy de la mano» señaló Iván Cabrera; junto con agregar «y quién sabe que vuelva amar de la misma forma que amé alguna vez. Ojalá que sí».