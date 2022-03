Blanquita Nieves deslumbró con osado desnudo en Aquí se Baila

Por estos días ‘Aquí se Baila’ está viviendo su recta final, por lo que la exigencia crece cada vez más, al igual que lo jugado de las presentaciones. Tal es el caso de Blanquita Nieves junto a su compañero de baile, David Sáez.

Resulta que en el último capitulo del programa de baile de Canal 13, Francesca Cigna dejó a todos sin palabras al mandarse una osada y artística presentación. Esto junto a Sáez, bailaron al compás del dance-rock ‘A Girl Like You’ de Edwyn Collins.

Blanquita Nieves dejó la grande

«No sé que hacer, pero acá tengo sus vestimentas. No sé para donde mirar, dónde me escondo. Increíble», lanzó de partida Sergio Lagos ante la espectacular presentación de Blanquita Nieves.

La pareja bailó al estilo de las coreografías estilo ‘Fosse’, dónde se exagera intencionalmente la escenografía de las presentaciones. Donde también destacan aspectos artísticos como el cruce de tobillos, golpes de cadera y balanceo de los hombros y posturas inclinadas.

«Como siempre nos gusta innovar, entregar una propuesta diferente, siempre con elegancia. Además que lindo mostrar este video después a mis nietos y decir ‘miren a la abuela a los 40 años'», comenzó señalando Blanquita Nieves.

El jurado quedó deslumbrado con la presentación, aunque de entrada Fran García-Huidobro destacó la «audacia» de la pareja. Esto debido al tener en frente a Karen Connolly, la destacada coreógrafa que conoce a la perfección el estilo. Pero la apuesta artística y el crecimiento de la coreografía también fue considerada por la jurada

A Karen Connolly también le gustó la presentación y destacó varios aspectos técnicos de la misma. Mientras que Neilas Katinas, el jurado exigente de la competencia de Canal 13 dejó el suspenso con una respuesta que sorprendió a todos.

«Yo no creo que pueda decir que me gustó, pero puedo decir que me encantó», expresó Katinas ante la gran presentación de la bailarina y su pareja en la pista de Aquí se Baila.