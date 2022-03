Adriana Barrientos tras críticas a su look en Lollapalooza: «Este cuerpo no es gratis»

Recientemente te contamos que Adriana Barrientos participó de Lollapalooza durante el fin de semana, en una visita que no pasó desapercibida para nada; ya que la chiquilla decidió lucirse con unos look que la llenaron de comentarios, no todos muy positivos.

La cosa es que la modelo de 41 añitos optó por vestir solo de Gucci en los dos días que estuvo en el evento, con llamativas tenidas que dejaron la grande en redes sociales. Especialmente la primera de ellas; pues apareció con un body al estilo traje de baño, que tenía estampado en grande el logo de la marca italiana.

Como te mencionamos, el look de Adriana Barrientos no fue muy bien recibido por los usuarios de redes sociales, quienes incluso la trataron de vieja. «Se te perdió la playa»; «se ve regia pero para estar en la playa»; «regia, pero mucho. A veces menos es más»; «estupenda, pero creo que no estás en edad para esas cosas» y «Una lolasauria».

La defensa de Adriana Barrientos

Es a raíz de esto que desde Publimetro conversaron con la mismísima Leona sobre los pesados comentarios, a los cuales no les dio mucha importancia. «Tengo mejor cuerpo que cuando tenía 24 años. Estoy mucho más mina. Me miro en el espejo y no lo puedo creer, me veo demoledora».

Siguiendo por esta línea, afirmó que recién a los 60 empezaría a vestirse más recatada. «Yo creo que uno debe ponerse la ropa de acuerdo a la edad y contextura. Yo me siento una cabra chica de 40. Después de los 60 (años) hay que vestirse con look más sofisticados, pero ahora soy una lola sin hijos y me veo demoledora».

«Este cuerpo no es gratis, hay mucho dinero invertido. Paso dos horas de gimnasio, gasto mucho dinero en cremas (…) Tengo unas pechugas explosivas, abdomen full marcado. Si me veo de 30 es mucho. Así que mientras pueda lucirlo voy a sacarle partido» lanzó con todo Adriana Barrientos al medio antes nombrado.

Finalmente la influencer le dedicó unas palabras a todos sus críticos. «Yo creo q todas se ven bonitas y deben destacar lo mejor que tienen. Pero hay chicas que tienen 30 y no se ven como yo. Les recomiendo hacer ejercicios, ir al gimnasio, hacer yoga. Ellas critican, pero hay mujeres que no se cuidan y no tienen hábitos deportivos».