Se acerca el matrimonio: Denise Rosenthal y Camilo Zicavo ya tienen fecha estimada

Todo comenzó en 2017, cuando ambos cantantes comenzaron su relación de amor; luego el 9 de noviembre de 2020, en pleno cumpleaños de la artista nacional; Camilo le propuso matrimonio entre medio del evento y ella por supuesto, aceptó.

Son consideradas como unas de las parejas más queridas en la industria musical de nuestro país y entre amos ya tienen bien encaminado lo que sería su casamiento.

«Estamos contentos y enamorados, hace rato que yo venía pensando en que quería…», así comentó Zicavo en abril del año pasado durante una entrevista realizada por la revista Velvet; incluso en la entrevista que se realizó en un live de Instagram, el cantante ni siquiera terminó la frase cuando ingresó Denise y mostró el anillo de compromiso felizmente.

«Estamos proyectando de aquí a un año casarnos, tal vez un poco más. Porque queremos que vengan las familias. Yo tengo familia en Uruguay y en Cuba, no podemos hacerlo con poca anticipación», complementó en su entrevista Zicavo.

La emoción y felicidad de Denise Rosenthal

«Hay que darle un tiempo para que estén todos vacunados. Pero vamos a hacer algo íntimo con la familia», agregó el vocalista de la banda Moral Distraída.

Teniendo en consideración que esta entrevista se realizó a casi 10 meses, todo indica que la supuesta fecha sí se podría acercar la celebridad en que los declara marido y mujer pronto.

Sumado a esto, Denise Rosenthal presentó a través de sus redes sociales lo que sería su vestido de boda, por lo que, ha generado entre sus fanáticos el posible arribo de la ceremonia.

«¡Llegó!», expresó la cantante en la historia de su Instagram, en donde se ve muy feliz y emocionada. Luego en otra publicación la cantante de «Me enamore de mi», confesó a sus fans que «No me lo quiero probar, me voy a poner a llorar».