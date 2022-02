La millonaria cifra que cobró Marcianeke por shows fallidos

Al parecer Marcianeke pasa de polémica en polémica; pues como te contamos hace unas semanas el chiquillo dejó la grande en Quillota luego que llegara a presentarse tres horas tarde al circo Tony Caluga, cuando casi todos los asistentes se fueron para la casa.

En ese momento el intérprete de ‘Dímelo Ma’ afirmó que «Llegué atrasado, tuve un pequeño percance, mil disculpas de antemano»; junto con ofrecer reagendar el espectáculo y sacarse fotos con los fanáticos que se habían quedado esperando.

De esta forma el circo aceptó reprogramar el show para el pasado 4 de febrero, donde además de cantar, Marcianeke se sacaría fotos con el público.

Y para sorpresa de nadie, el artista urbano nuevamente falló, por lo que Abraham Lillo, representante del circo decidió cancelar el evento. «Yo tomé la decisión de suspender el evento así que no, ya no voy a hacer nada con él. Ya me parece una tomadura de pelo demasiado desagradable» señaló a El Observador.

La millonaria cifra que cobró Marcianeke

Pero la cosa no quedó ahí, ya que el representante conversó con La Red, donde reveló que Marcianeke cobró 7 millones por la presentación, dos de los cuales se pagaron por adelantado y que aún no devuelve, lo que desató una discusión con su manager.

«Me decía que yo tenía que haberle tenido una función de circo. Yo le dije ‘pero si yo contraté el show de Marcianeke’. ‘No, es que tú tienes que tener una función antes, porque nosotros funcionamos así’. Le dije ‘no, tú nunca has trabajado en circo, primera vez que trabajas en circo’. Echándome la culpa a mí» comentó.

Junto con agregar que «yo quiero que la gente entienda que para nosotros es un negocio. El circo lleva mucho tiempo sin poder hacer nada, con cualquier negocio que nos salga podemos salvar un par de semanas, un mes para vivir con tranquilidad».