¡¿Pero cómo?! Marcianeke volvió a incumplir acuerdo con circo Tony Caluga

Hace unas semanas te contamos que Marcianeke protagonizó una nueva polémica, esto luego de que llegara tres horas tarde a una presentación en el circo Tony Caluga en Quillota; dejando esperando a más de 500 personas que habían pagado para verlo en vivo.

Finalmente el circo terminó reagendando el show para el pasado 4 de febrero, pero para sorpresa de nadie el artista nuevamente se retrasó. Es por esta razón que prefirieron cancelar definitivamente la presentación y cortar todos los lazos con el interprete de ‘Dímelo Ma’.

Circo Tony Caluga indignado con Marcianeke

Resulta que el manager del artista había llegado a un acuerdo tras el bochorno de mediados de enero; sacarse fotos con las personas que compraban sus entradas en la boletería del circo. Pero Marcianeke volvió a fallar y no asistió en el horario pactado (miércoles 2 de febrero entre 19.00 y 21.00 horas).

Ante aquel nuevo error del chiquillo, Abraham Lillo, representante del Circo Tony Caluga suspendió definitivamente la presentación y comenzó la devolución definitiva de las entradas.

«Yo tomé la decisión de suspender el evento así que no, ya no voy a hacer nada con él. Ya me parece una tomadura de pelo demasiado desagradable», declaró Lillo según consignó El Observador.

Además, el representante del circo aseguró que el mánager de Marcianeke se disculpó con ellos tras el segundo error consecutivo con ellos en menos de un mes. Pero Lillo no recibió de buena manera las disculpas y canceló definitivamente el show, que también contaría con las presentación de Simón La Letra y Tracy McGrady.

Hasta el momento de que Circo Tony Caluga informó a través de su red social que la presentación ya no iba, solo se habían vendido cerca de 200 boletos. Mucho menos de la mitad de las 680 entradas que estaban a la venta.

El proceso de la devolución de las entradas comenzó el pasado viernes, el mismo día que iba a ir la supuesta presentación del icono actual de la música urbana nacional.