Héroe sin capa: Hombre salva a perro haciéndole respiración boca a boca

Todos sabemos que tener un perrito implica tener que sacarlo a pasear. Y aunque pareciera ser una de las actividades más mundanas, a las personas se les olvida que los cachupines también pueden sufrir problemas espontáneos de salud.

Eso fue precisamente lo que le pasó a una mujer en California, quien entró en pánico cuando su mascota se desmayó a las afueras de un parque de perros. Sin embargo, gracias a la intervención de un verdadero héroe sin capa el can sobrevivió.

La mujer, que no ha sido identificada, sacó a pasear a su perro bóxer llamado Stone. Asimismo, testigos reportaron que la chiquilla llevaba a su compañero perruno trotando amarrado a su bicicleta.

Según reportó Indian Express, el cachupín de 9 años se desmayó antes de entrar al parque y su dueña comenzó a gritar por ayuda. Fue entonces que llegó Jay, un hombre que respondió al llamado.

El heróico chiquillo comenzó a practicar tácticas de resucitación en Stone, además de respiración boca a boca. Luego de varios minutos, el perrito comenzó a respirar para el alivio de todas las personas que se encontraban presentes.

Afortunadamente, el momento fue captado en video y puedes verlo a continuación:

This man was out for a walk when he noticed a dog had collapsed on the sidewalk. He ran up, performed CPR, and saved the dog’s life.#Humanity ❤️🐶 pic.twitter.com/tCKkyzKwNe

— Goodable (@Goodable) January 29, 2022