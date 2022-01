¡Se puso brígida la cosa! Llegan nuevas caras a «Aquí se baila»

Luego de haber enfrentado la eliminación del actor Gustavo Becerra, en su edición del miércoles pasado; «Aquí se baila” se prepara para partir una nueva semana de competencia y con grandes novedades.

Y es que en la emisión de esta noche, después de “Tele13 central” por las pantallas de Canal 13; dos figuras debutarán en el programa animado por Sergio Lagos. Se trata de Gianella Marengo y Rodrigo Díaz.

De esta manera, Marengo y Díaz llegarán a potenciar aún más la competencia del estelar de baile del 13; y a ver cómo los evaluará el estricto jurado presidido por Karen Connolly e integrado también por Neilas Katinas y Francisca García-Huidobro.

“El hecho de empezar después, claramente hace que uno tenga mucha más ansiedad. Veía a mis compañeros en los capítulos anteriores y de verdad que era terrible, lo único que quería era entrar a bailar”, confiesa Rodrigo Díaz, icónico ganador de espacios de talentos del pasado como “Rojo, fama/contrafama” y “Fiebre de baile”.

A lo anterior, el destacado bailarín añade que “estoy súper contento, disfrutando esta etapa, feliz… y ansioso por debutar y también ansioso de que la gente me vea, porque mucha gente me ha preguntado dónde estaba o porqué no estaba en el programa, entonces hoy es un día súper importante”.

Marengo llega a complicar la competencia

Por su parte, Gianella Marengo señala que “estoy súper contenta y ansiosa de entrar hoy al programa, y con ganas de entregar lo mejor de mí. Llegué de otro continente para ganar, porque no está en mi ADN llegar a una competencia sólo por llegar. Para mí no existe otra opción más que dar lo mejor«.

La finalista de espacios como “El baile en TVN” y “Fiebre de baile” sintetiza que “quiero invitar a ver el programa a todas las personas que en algún momento me topé en la calle caminando y me decían ‘ojalá vuelva el baile a la tele‘».

“Aquí se baila… talento por sobre la fama”, se transmite lunes a miércoles después de “Tele13 central” por las pantallas de Canal 13.