«Nos echaron»: La curiosa anécdota que compartieron Pamela Díaz y Rocío Marengo

En el capítulo más reciente de «El Discípulo del Chef», Pamela Díaz y Rocío Marengo protagonizaron una curiosa situación. Todo cuando las chiquillas relataron una anécdota que involucraba a María Teresa Matus.

Cuando estaban cocinado junto a Camilo Huerta, actual pareja de Marité, desataron el pelambre y recordaron que la «blonda» las echó de su despedida de soltera. Todo antes de su matrimonio con Arturo Vidal. «Con Rocío fuimos una vez a un hotel muy conocido a tomarnos un trago«, comenzaron las chiquillas.

«Después de eso se nos acabaron las fiestas, y Rocío súper ingeniosa me dice: ‘Vamos a otras’. Abajo, en unos galpones, había como 6 celebraciones«, reveló «La Fiera».

Asimismo, Marengo se refirió al bochorno que sufrieron después: «después de repente viene un guardia y nos dice que nos tenemos que retirar porque no estábamos invitadas a la fiesta. Se iba a casar con Vidal y nos hecho a nosotras, dos pobres desgraciadas«.

«El peor bochorno que pasé en mi vida fue por culpa de tu polola» finalizó Marengo, apuntando a Camilo Huerta, según reportó La Cuarta.

Otra polémica de «La Fiera»

La hermana del popular animador de televisión y cantante Jean Phillippe Cretton, Dominique, está desesperada. Todo luego de que se le perdieran sus mascotas Danke y Thiare; lo que ha provocado que comparta historias en sus redes sociales para encontrarlas.

Sin embargo, la hermana del conductor dedicó algunas palabras a su cuñada Pamela Díaz. Todo porque «La Fiera» no se ha sumado a la cadena de fotos y publicaciones que busca encontrar a los animales.

Los comentarios habrían llegado luego de que los seguidores de Dominique le preguntaran por qué Díaz no estaba compartiendo la información. “Mi hermano ya hizo lo suyo, por amor a mis viejitos. Pero Pamela no es animalista, no siente empatía y no comparte sufrimiento y es válido”, escribió Dominique a través de su Instagram.