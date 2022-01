Rosemarie Dietz confirmó que se convertirá en mamá por primera vez

En el último tiempo Rosemarie Dietz comenzó a aparecer de manera esporádica en la noticia por polémicos comentarios. Pero ahora la ex chica Mekano está en la palestra por anunciar que está esperando a su primer bebé.

Conversando de forma exclusiva con ‘Me Late’, la chiquilla dio a conocer que ya tiene ocho meses de embarazo y que había preferido mantener alejado de las redes sociales.

La información fue confirmada por el panelista del espacio de TV+ Francisco Halzinki, más conocido como ‘Experto en Reality’, a quien Rosemarie le contó a través de WhatsApp. «Les mando un besito a todos contándoles por supuesto que estoy embarazada, tengo ocho meses de embarazo».

«Estamos muy felices con mi pareja, con mi familia acá en el sur, tenemos una vida tranquila, una vida muy linda. estamos felices, yo he tenido un embarazo feliz también, muy bueno. Gracias a Dios he podido comer de todo y he estado super bien, así que eso me ha tenido super contenta» agregó la ex farandulera.

Posteriormente la propia Rosemarie Dietz compartió una historia en Instagram agradeciendo al programa y subiendo unas fotitos en las que se ve su abultada guatita. «Gracias @MeLateTV @ExpertoEnReality y @ExHuevo por la noticia y siiii, seremos papás de una hermosa princesita!!! No falta nada para conocerte, gracias por elegirnos ser tus papás mi hermosa hija. Te amamos y esperamos con ansias».

La polémica de Rosemarie Dietz

Pero no todo ha sido felicidad en la pareja, pues hay que recordar que hace un tiempo la chiquilla armó la media polémica, luego de que revelara a través de redes sociales que había terminado con su prometido, asegurando que le fue infiel con una mujer de la ciudad donde viven.

«Con la marac… que me cagó, les presento a la put… de Valdivia. 50 años… no dejen jamás que las pisoteen ni que les vea la cara nadie» escribió en su momento Rosemarie Dietz para acompañar una postal de la susodicha.

Pero el enojo le duró por un rato nomás, ya que hace unos meses reveló que habían vuelto y que estaban más felices que nunca.