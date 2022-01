«No hables si no sabes»: Cristina Morales contesta pesado comentario en Instagram

Cristina Morales, esposa de Gary Medel, recibió un desubicado comentario en Instagram. Esto luego de que fuera duramente cuestionada a través de redes sociales.

Todo comenzó cuando la periodista abrió la clásica caja de preguntas para que sus seguidores le enviaran comentarios. Así fue que una persona mala onda no encontró nada mejor que cuestionar el amor que Morales siente por el Pitbull.

El desubicado comentario en cuestión preguntaba: “Antes de Medel, ¿a quién le robabas dinero?”. La española, sin embargo, no se quedó callada y contestó furiosa. “Antes de conocer a Gary trabajaba fuera (y en un trabajo guapísimo)”, respondió Morales.

Asimismo, agregó que: “el caballero me conoció bien en cuanto a lo material se refiere (no eran cosas lujosas, pero tampoco me sacó debajo de un puente). Ya tenía un Iphone 4, que era de lo último y zapatillas caras, pecho operado y tenía AUTO PROPIO, con el cual iba a verlo de Granada a Sevilla”.

“Te digo esto porque me ha hecho gracia tu pregunta fea. Insisto, yo tengo formación académica y antes de él me pegué una vida padre (genial) en todos los sentidos. Así que no hables si no sabes un carajo”, concluyó Cristina Morales, encarando a la seguidora que cuestionó su amor con Gary Medel.

La esposa del pitbull encerrada por covid-19

La primera semana de enero te contamos que Gary Medel arrojó positivo en su test de Covid-19, por lo que estuvo varios días realizando el aislamiento correspondiente en su hogar; con el tiempo logró recuperarse y ya forma parte de las convocatorias de Bologna como de la Selección Chilena.

Después, Cristina Morales anunció a través de su cuenta de Instagram que ahora ella se había contagiado.

La comunicadora española indicó que realizará cuarentena junto a sus dos retoños, la pequeña que ya está contagiada y Danilo que aun no presenta síntomas de estar infectado; mientras que, el Pitbull sigue entrenando en Italia y ya pensando en su protagonismo en la fecha doble de las Clasificatorias de la selección.