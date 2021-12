Betsy Camino responde tras ser vinculada con famoso futbolista Luego de que comenzaran a circular la información de que Betsy Camino había rechazado una salida con Gary Medel, la chiquilla no se calló.

Recientemente te contamos que en ‘Qué te lo digo’, Sergio Rojas aseguró que Betsy Camino no solo había salido con Esteban Paredes, sino que también tuvo una cita con Arturo Vidal hace algunos años y que incluso rechazó la invitación de un conocido ídolo de La Roja.

«Arturo le pasó el dato a Gary. Le dijo ‘la Betsy es súper simpática, invítala a salir, unas cubas libres, lo van a pasar súper bien, la chiquilla es bailarina, súper simpática y buena onda» señaló el periodista en aquel momento.

Junto con lo que agregó: «Gary se consiguió el teléfono de la Betsy con un productor porque supuestamente la quería para un evento. Finalmente la llama por teléfono y la invitó a salir».

Pero al parecer Camino no estaba ni ahí con el Pitbull. «Betsy le dijo no, a Gary le negó la posibilidad de conocerla, cosa que sí le aceptó a Arturo Vidal. Yo entiendo que ambos (Camino y Vidal) tienen muy bonitas palabras porque la pasaron muy bien, que no tiene nada de malo».

La respuesta de Betsy Camino

A raíz de esta situación es que la propia cubana decidió romper el silencio en su cuenta de Instagram. «Estaba comiendo ahora y me mandan una noticia que salió parece que el fin de semana pasado, el antepasado. Ni sé, ni tengo idea, no tengo tiempo para estar con chismes, con cahuines. Pero paren ya la we… de estar inventando. Búsquense una vida» comenzó señalando.

«Uno sabe que uno es figura pública y siempre van a decir pa cosas buenas o pa cosas malas. Pero ya paren, ya, ya, ya paren con el chisme, paren con el cahuín. Como que uno dice una cosa, el otro oye otra y va creciendo una bola de nieve, una bola de nieve, una bola de nieve» agregó Betsy Camino en sus stories.

Además la chiquilla fue más que clara en indicar que «con respecto a mi vida sexual y amorosa, si yo quiero hablo y si no, no. Lo único que les pido es que no crean en todas las web… de la gente estúpida y ordinaria que habla por ahí».

Para cerrar, Betsy aclaró que está solita desde principios del 2021. «Yo estoy muy bien. Para las personas que preguntan, yo siempre he estado soltera. Yo me separé desde el mes de marzo con mi ex pareja y desde ahí ando viviendo la vida, feliz y comiendo rico. Como lo estoy comiendo ahora. Entonces, nada más. No le pongan color a la we…».